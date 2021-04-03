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Kurumlar vergisi oranı artıyor

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifiyle yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2021 için yüzde 25, 2022 için yüzde 23 oranında uygulanacak
 03 Nisan 2021 08:03
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Kurumlar vergisi oranı artıyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre; restoran gibi yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin SGK primleri, mahsuplaşma şartıyla İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Bu sektörlerde nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 lira ödeme yapılacak. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişilere de destek miktarı kesintisiz olarak 50 lira olarak uygulanacak.

Çiftcilere yapılandırma

Teklife göre, hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 3 ay yerine 12 ay dikkate alınacak. Düzenlemenin gerekçesi olarak, sahte sigortalılık yapılması ve kazancın üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödeneği alınması gösterildi. Teklifle, sosyal güvenlik prim teşviği, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilecek. Çiftçilerin 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatifi kredi borçları yapılandırılacak. Zamanaşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetler, hak sahiplerinin talebi durumunda iade edilecek. 10 yıl boyunca işlem yapılmayan kiralık kasalar fona gelir kaydedilecek.

Hapishaneden avukata e-posta

Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar, hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda gönderilebilecek. Kamu düzeninin korunması, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle, hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital veya fiziki olarak saklanacak. Bu belgeler, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.
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