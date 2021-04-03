Sağlık Bakanlığı'nda kritik görevden alma

BİR ÜNİVERSİTE DAHA GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜSÜNDE TÜM ADAYLARA 100 TAM PUAN VERDİ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında, hak ve adaleti sağlamak için tüm adaylara sözlü sınavda 100 tam puan verdi.