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Sağlık Bakanlığı'nda kritik görevden alma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. Meşe'nin yerine ise Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.
 03 Nisan 2021 08:05
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Sağlık Bakanlığı'nda kritik görevden alma

Sağlık Bakanlığı'nda kritik bir görevden alma gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. Meşe'nin yerine ise Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.

Değişiklikle ilgili Resmi Gazete'de yer alan kararda, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Tolga Tolunay atanmıştır" denildi.

3 Nisan 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Memurlar.Net
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