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Ronaldo'nun kaptanlık pazubandına rekor fiyat verildi!

Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık pazubandı SMA hastası bebek için rekor fiyata satıldı
 03 Nisan 2021 08:21
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Ronaldo'nun kaptanlık pazubandına rekor fiyat verildi!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynadıkları maçta sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine destek amaçlı çıkarıldığı açık artırmada yaklaşık 64 bin euroya alıcı buldu.

Sırbistan'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 Sırp Dinarı (63 bin 894 euro) oldu.

Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubendini yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubando alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.
Anadolu Ajansı
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