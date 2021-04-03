Türk çiftin NASA projesi: Şişme uzay istasyonu
|03 Nisan 2021 08:27
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre: Fatih ve Eren Özmen çiftinin kurduğu, merkezi Nevada eyaletinde bulunan Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi uzay çalışmalarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 7 yıl içinde şişirilebilir bölümlerden oluşan, insan yaşam alanlarına sahip bir ticari uzay istasyonu kurmayı planladıklarını duyuran Sierra Nevada'nın Başkan Yardımcısı Janet Kavandi, uzay istasyonunun uyku alanları, laboratuvar ve yiyecek yetiştirmek için uzay tarımı ekipmanı olan üç katlı bir bina boyutunda olacağını belirtti. Uzay tabanlı araştırma veya üretim yapan şirketlere, uzay turistlerine hatta film yapımcılarına da hitap edecek olan yeni uzay istasyonu inşa etmenin maliyetini ise açıklamadı. Planları tanıtılan yeni uzay istasyonunun yaşam habitatı, geleneksel bir roket ile fırlatılan ve yörüngede şişen, 8 metre genişliğinde, üç katlı özel sentetik bir kumaştan oluşuyor.
UZAYDA SEBZE YETİŞECEK
Yeni istasyondaki bir diğer bölüm olan 'uzay bahçesi' sistemi de habitat içinde taze sebzelerin yetiştirilmesini sağlayacak. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu giderek yaşlandığı için, alçak Dünya yörüngesinde yeni özgür uçan habitatlar inşa etmek için SNC, Space X ve Boeing ile geçtiğimiz hafta anlaşma yapmıştı.
UZAY UÇAĞI PROJESİ
Şirketin tasarladığı Dream Chaser adlı 'uzay uçağı'yla, 2022 yılından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'na yedi defa kargo taşımak için NASA ile sözleşmesi bulunuyor. SNC Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Eren Özmen, uzay uçağı olmadan bir uzay yolculuğu endüstrisi olamayacağını belirtiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Selçuk Bayraktar: Bu sınıfta benzeri olmayan uçak geliştiriyoruz
02 Nisan 2021 10:53
|ASELSAN'ın silahına milli işletim sistemi
01 Nisan 2021 20:58
|Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu
01 Nisan 2021 14:05
|Yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor
31 Mart 2021 12:59
|BTK: 'Yemek Sepeti' firmasına yapılan saldırı yurt dışı kaynaklı
31 Mart 2021 11:07
|SpaceX aracının 4'üncü deneme uçuşu da başarısız oldu
31 Mart 2021 05:30
|Türk yazılımcılar Hindistan'lı yazılımcılardan sonra dünyada 2. sıraya yükseldi
30 Mart 2021 16:11
|Kaçak telefonlara atılan 'IMEI' başınızı derde sokabilir!
29 Mart 2021 23:49
|Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracatta da iddialı
29 Mart 2021 13:18
|Google Play'de oynanan 444 bin 258 oyundan 8 bin 383'ü Türk yapımı
29 Mart 2021 12:47