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Türk çiftin NASA projesi: Şişme uzay istasyonu

ABD'deki Türk girişimciler Fatih ve Eren Özmen çifti, 2028'de emekliye ayrılması beklenen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini dolduracak ticari bir uzay istasyonu kurmayı planladıklarını duyurdu. Tasarladıkları uzay istasyonu, yörüngede kendiliğinden şişecek ve 3 katlı yaşam alanları bulunacak
 03 Nisan 2021 08:27
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Türk çiftin NASA projesi: Şişme uzay istasyonu

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre: Fatih ve Eren Özmen çiftinin kurduğu, merkezi Nevada eyaletinde bulunan Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi uzay çalışmalarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 7 yıl içinde şişirilebilir bölümlerden oluşan, insan yaşam alanlarına sahip bir ticari uzay istasyonu kurmayı planladıklarını duyuran Sierra Nevada'nın Başkan Yardımcısı Janet Kavandi, uzay istasyonunun uyku alanları, laboratuvar ve yiyecek yetiştirmek için uzay tarımı ekipmanı olan üç katlı bir bina boyutunda olacağını belirtti. Uzay tabanlı araştırma veya üretim yapan şirketlere, uzay turistlerine hatta film yapımcılarına da hitap edecek olan yeni uzay istasyonu inşa etmenin maliyetini ise açıklamadı. Planları tanıtılan yeni uzay istasyonunun yaşam habitatı, geleneksel bir roket ile fırlatılan ve yörüngede şişen, 8 metre genişliğinde, üç katlı özel sentetik bir kumaştan oluşuyor.

UZAYDA SEBZE YETİŞECEK

Yeni istasyondaki bir diğer bölüm olan 'uzay bahçesi' sistemi de habitat içinde taze sebzelerin yetiştirilmesini sağlayacak. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu giderek yaşlandığı için, alçak Dünya yörüngesinde yeni özgür uçan habitatlar inşa etmek için SNC, Space X ve Boeing ile geçtiğimiz hafta anlaşma yapmıştı.

UZAY UÇAĞI PROJESİ

Şirketin tasarladığı Dream Chaser adlı 'uzay uçağı'yla, 2022 yılından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'na yedi defa kargo taşımak için NASA ile sözleşmesi bulunuyor. SNC Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Eren Özmen, uzay uçağı olmadan bir uzay yolculuğu endüstrisi olamayacağını belirtiyor.
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