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HDP parti sığınağından örgüte kaçırdılar

HDP İstanbul il binasındaki PKK sığınağı tanık ifadeleriyle kapatma davası dosyasına girdi: Kardeşim önce o sığınağa alındı. Onu almak için gittim, beni kovdular. Buradan da terör örgütüne katıldı
 03 Nisan 2021 08:45
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HDP parti sığınağından örgüte kaçırdılar

Geçtiğimiz aylarda polis operasyonu düzenlenen HDP İstanbul il binasındaki PKK sığınağı, kapatma davasına delil olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosya, kapatma davasına delil olarak girdi.

TANIK İFADELERİ O DOSYADA

Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede bu partinin terör örgütü ile irtibatını ortaya koyan pek çok delil bulunuyordu. E.B. dava dosyasına giren ifadelerinde şunları söyledi:

Kardeşim ortadan kaybolmuştu. En yakın arkadaşı D. ile irtibat kurdum ve terör örgütü PKK'ya katıldığını öğrendim. Bana HDP il binasının altında olan sığınakta olabileceğini söyledi.

Bu arada 'Başkan' diye anılan kişinin odasından çıktıktan sonra bodrum kata bakmak istedim. Fakat 30-40 yaşlarında iki kadın buraya izinsiz giremeyeceğimi söyledi ve 'Bu cesareti nereden alıyorsun' diye çıkışarak beni kovdu.

Kardeşimin anlatımıyla gece kendisinin de orada olduğunu öğrendim. Örgüte katılacak kişiler o binanın arka kapısından giriş çıkış yapıyorlarmış.

Fatih Ulaş
Sabah
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