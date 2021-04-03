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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara 5 talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında teşkilatlara 'Sahaya inin' talimatı verdi: Pandemi nedeniyle dar kapsamlı toplantılar yapın, teknolojik imkanları kullanın
 03 Nisan 2021 08:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara 5 talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi sonrasında teşkilatlara 'Sahaya inin' talimatı verdi. Kongre sürecinde yüzde 70 yenilenen AK Parti kadroları saha çalışması kapsamında vatandaşlarla daha sıkı diyalog kuracak. Yeni göreve gelen yöneticiler hem kendileri vatandaşa tanıtacak hem de vatandaşın nabzını tutacak.

AK Parti'yi 2023 yılına taşıyacak kadroların belirlenmesinden sonra, 2023 seçimleri için çalışmaya başlayan AK Parti sahaya iniyor. Buna göre AK Parti'nin belde, ilçe ve il teşkilatları vatandaşlar ile bir araya gelecek. AK Parti'nin 19 yıllık icraatı bir kez daha anlatılacak. AK Parti ile birlikte Türkiye'de yaşanan değişim ve dönüşüm bir kez daha hatırlatılacak.

2023 hedeflerine ulaşmak için atılacak adımlar da vatandaşlarla paylaşılacak. Vatandaşların istek ve beklentileri toplanarak AK Parti Genel Merkezi'ne iletilmek üzere raporlaştırılacak. Raporlar doğrultusunda AK Parti'nin söylemleri güncellenecek. AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da kendi çalışma alanları kapsamında benzer bir çalışma yürütecek. Teşkilat yöneticilerinin yanı sıra sayısı 75'e çıkarılan MKYK üyeleri de sahada olacak.

Yeni dönemde MKYK üyelerinin Ankara'dan çok sorumlu bulundukları illerde çalışma yürütmeleri planlanıyor. Teşkilatlar vatandaşlara ulaşmak için yapacakları çalışmalarda pandemi önlemlerini de göz önünde bulunduracak. Bu nedenle büyük toplantılar yerine daha dar katılımlı buluşmalar planlanacak. Vatandaş buluşmalarında teknolojiden de yararlanılacak. Parti teşkilatlarına sayısı 75'e çıkarılan MKYK üyeleri de katılacak.

HAFTA SONUNU MUĞLA'DA GEÇİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirmek üzere Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Okluk Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ın Okluk Konukevi'nde hafta sonuna kadar kalması beklenirken, çalışmalarını buradan sürdüreceği öğrenildi.

ERDOĞAN, SUDAN KONSEY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Eda Işık
Sabah
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