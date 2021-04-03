Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
|03 Nisan 2021 08:52
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1936 Türkiye güzeli olan Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun, kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi'ne bıraktığı miras kararını Yargıtay onadı. Onama kararının ardından sıra mahkemenin mirası dağıtmasına geldi. İtfaiyecilere mahkeme, bir ay sonraya gün verdi.
4'Ü SÜREÇTE VEFAT ETTİ
Miras kalan itfaiyecilerden Abdülkadir Taş "Davanın başında kızım 3 aylıktı. Şimdi 18 yaşında" diye konuştu. İtfaiyecilerden 4'ü yargılama sürecinde vefat etti. İstanbul Fatih'te 17 Aralık 2003'te 94 yaşında hayatını kaybeden Sakaoğlu tüm mirasını, 3 ve 91 yaşındayken kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bağışlamıştı.
7 yıl ABD'de yaşayan Sakaoğlu'nun hiç çocuğu olmamıştı. Ancak kardeşi Selahattin İzmirli ile dört yeğeni vasiyetnamesinin iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi 2018'de Fatih İtfaiyesi çalışanlarının lehine karar verdi.
Davanın Yargıtay'da yapılan temyiz incelemesi de tamamlanınca mahkemenin kararı onandı. Sakaoğlu'nun mirası faiziyle birlikte 37 milyon lira tutuyor. Bu miktarın 12 milyonu anapara, 25 milyonu ise biriken faiz. Vasiyete ve mahkemenin kararına göre anaparaya dokunulamazken, faizi hayatta kalan 296 itfaiyeciye pay edilecek.
Bu itfaiyeciler hayatta oldukları sürece paranın faizini alabilecek. Öldükten sonra para itfaiyecilerin mirasçılarına geçmeyecek ve devlet hazinesine kalacak.
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