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Sosyal medyadaki video evlat hasretini bitirdi

Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunlar nedeniyle evi terk etmişti. Erzurum'daki ailesi haber alamadıkları evlatlarını 'öldü' sanıyordu. Ercan Güven, İstanbul Avcılar'da küçük bir barakada yaşayan Kasapoğlu'yla sohbet ederek yardım çağrısı yaptığı videoyu Youtube'a koydu. Videoyu izleyen Samsun Ladik Kaymakamı Adem Eser, köylüsünü tanıdı, Erzurum'daki aileye haber verdi. Kavuşma anında gözyaşları sel oldu
 03 Nisan 2021 08:58
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Sosyal medyadaki video evlat hasretini bitirdi

Erzurum'da yaşayan Köksal Kasapoğlu, 25 yaşında evini terk ederek İstanbul'a gitti. Ailesinin 'öldü' sandığı Kasapoğlu, sokaklarda yaşamına devam ediyordu. Bir vatandaş, barakada yaşayan Kasapoğlu ile röportaj yapıp, görüntüyü Youtube'a yükledi. Onu tanıyan ve köylüsü olan Samsun'un Ladik Kaymakamı Adem Eser, durumu ailesine bildirdi. 15 yıllık hasret sona erdi. Yaşlı anne ve kardeşleri Köksal'a yeniden kavuştu. O anlara SABAH tanıklık etti.

Tortum'a bağlı Şenyurt mahallesinde yaşayan Köksal Kasapoğlu, 15 yıl önce psikolojik sebeplerden dolayı evini terk ederek İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir hemşerisinin ayakkabı dükkanında bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bir daha Kasapoğlu'ndan haber alınamadı. Nüfus cüzdanı olmayan Kasapoğlu'nun ailesi, çocuklarının öldüğü yönünde duyumlar aldı. 15 yıl boyunca kimse haber alamadı.

Bu süre zarfında babası hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Fatma Kasapoğlu ise yıllarca evlat hasreti ile yanıp tutuştu. Ercan Güven isimli bir vatandaş, İstanbul Avcılar'da sokaklarda yaşayan ve kışın küçük bir barakada kalan Kasapoğlu'nun yanına gitti. Cep telefonu ile çekim yapıp, Köksal'ın Berat Kandili'ni kutladı ve vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.

İnternete yüklenen videoyu ise şu an Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunan ve Kasapoğlu'nun köylüsü olan Adem Eser gördü. Videoya denk gelir gelmez Tortum'daki mahallelerinin köy muhtarı Tahsin Cansever'e ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde videodaki adrese gidildi ve 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu yaşadığı yerden alınarak Erzurum'daki ailesine getirildi. Yaşlı annesi ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

'BİR DAHA HİÇ AYRILMAYACAĞIZ'

Köksal Kasapoğlu: 15 sene önce gittim, 25 yaşındaydım. Askerden yeni gelmiştim. Sıkıntılarım vardı. Biraz çalıştım sonra sokaklarda yaşamaya başladım. Ailemi çok özlemiştim ama dönemedim. Onları bir daha göreceğimi sanmıyordum. Beni buldular. İnşallah belediyemizde bana iş verecekler. Artık anneme ve kız kardeşime çalışıp bakacağım. Bir daha asla onlardan ayrılmayacağım.

Anne Fatma Kasapoğlu: Gittiğinden 4 yıl sonra birisi öldüğünü söyledi. Bari mezarı olsaydı dedim. Çok üzülüyordum. Gördüğümde inanamadım.

Ladik Kaymakamı Adem Eser: Köksal Abimiz komşumuzdu. Abilerimin samimi arkadaşıydı. Kendisini bir müddet aradık. Videoyu izleyince hemen emniyete ve yakınlarına durumu bildirdim. Ailesine 15 yıl sonra kavuştu. Herkesin bu mutlulukta emeği var.

Furkan Nehri
Sabah
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