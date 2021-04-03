Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
|03 Nisan 2021 09:31
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.
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