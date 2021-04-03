1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalkan balığı tezgaha kilosu 250 liradan giriş yaptı

Karadeniz'de özellikle bu aylarda görülen kalkan balığının, avlanma oranları son yıllarda büyük oranda düştü. Kontrolsüz avlanma tehdidi altında olan kalkan balığı az olduğu için pahalı fiyatıyla dikkat çekiyor. Satılan bazı kalkanların yasal boyun altında olduğunu belirten Prof. Dr. Saadet Karakulak, av oranı yüzde 90 oranında azalan kalkan balığının korunması için avcılığın düzenlenmesi gerektiğini söyledi
 03 Nisan 2021 09:35
+Aa- Yazdır
Kalkan balığı tezgaha kilosu 250 liradan giriş yaptı

Türk mutfağının en leziz balıklarından olan ve şubat-mart-nisan aylarında en çok görülen kalkan, bu yıl balıkçıyı ve balık severi mutlu etmiyor. En çok tüketilen endüstriyel balık türlerinden olan kalkan daha çok Karadeniz'de avlanırken, beklenenin çok altında tezgahlara geliyor.

Milliyet'in haberine göre Mart ayı boyunca bol miktarda avlanması beklenen yassı balık türünün kilo fiyatı balıkçı tezgahlarında 250 TL'den başlıyor. Düğmeli balıklardan kalkanın sırtındaki düğmelerin boyutu ve sivriliği kalitesinin ve lezzetinin ilk göstergesi olarak kabul edilirken, son yıllarda çok az avlanması fiyatların artmasına neden oluyor.

Haziran 2020 de kilosu 120 TL'den satılan kalkan balığının av oranındaki hızlı düşüş ise Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü istatistikleri tarafından doğrulanıyor.

AB KORUMAK İSTİYOR

Dip balığı olduğu için daha çok Karadeniz'de ve trol ağlarıyla yakalanan kalkan, 2010 yılında 2 bin 700 ton avlanırken 2019'da ise sadece 272 ton avlandı.

Av oranı kalkanın artık endüstriyel tür olmaktan uzaklaştığını gösterirken çiftliklerde üretilmesi de çok uzun ve pahalı yöntemlerle gerçekleşiyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Saadet Karakulak, kalkanın Karadeniz'de bile stoklarının çökme noktasına geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Karakulak, "Ne yazık ki son yıllarda stoklarında büyük düşüş var. Korumamız gereken bir tür olmasına rağmen aşırı avlanma tehdidi lezzetli balığı yok ediyor. Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'ne girmesiyle Karadeniz'de stoklarının düzelmesi için adım atılıyor. AB, bu iki ülke üzerinden Karadeniz'de kalkan avcılığını düzenlemek istiyor. Kalkan avcılığının bir süre tamamen yasaklanması ve stoğun düzeltilmesi gerekiyor. AB, avcılığa kota sistemi getirmek istiyor. Önerimiz avcılık oranının ayarlanması" dedi.

Prof. Dr. Karakulak, kalkan balığının üretiminin 3 yılı bulması ve büyük yatırım gerektiği için tercih edilmediğini söyledi.

"VATOZU KALKAN DİYE SATANLAR VAR"

Atlas Okyanusu doğusunda, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Deniz'inde görülebilen kalkan en çok Karadeniz'de avlanıyor. 20-27 metre derinlikte ve dipte yaşayan kalkan balığı 50 cm'den sonra olgunluğa erişebiliyor. Boyları 1 metreye kadar çıkabilen kalkan balığının Türkiye'de yasal avlanma boyutu 45 cm. Kılçıksız Balık kitabının yazarı ve balık şefi Süleyman Dilsiz, "Artık stokları kıt olan kalkanın yenmesinin tam mevsimi. Fakat tezgahlarda az, küçük ve çok pahalı olması düşündürücü. Tezgahlardaki balıkların bir kısmının Romanya ve Bulgaristan'dan geldiğini biliyoruz. Daha can alıcı sorun ise vatozu doğraıp kalkan diye satan balıkçılar olduğunu öğrendim. Oysa Sinop civarında yakalanan kalkanın lezzetine doyum olmaz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da pide 4 lira
03 Nisan 2021 06:59		 İstanbul'da günlük otobüs sefer sayısı yüzde 50 şartının kaldırılmasıyla 900'e çıktı
02 Nisan 2021 11:07
Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
01 Nisan 2021 11:05		 Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor
01 Nisan 2021 09:25
Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj avantajında süre uzatıldı
01 Nisan 2021 08:06		 KİT'lerde 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor
31 Mart 2021 13:54
Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
31 Mart 2021 08:06		 Müteahhitler 'yıkım' için de sınıflandırılıyor
31 Mart 2021 07:40
Mobilyada sünger krizi: Üretim yapamayacak hale geldiler
30 Mart 2021 18:39		 Türkiye'de seri üretime başladı: Çelikten 20 kat daha dayanıklı
30 Mart 2021 17:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:31 - Tamir için getirilen yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücreti düzenlendi10:27 - Şanlıurfa'da sarnıca düşen Suriyeli yaşamını yitirdi10:22 - Zararlı böceklerle beslenen 'kırmızı orman karıncaları' koruma altında09:59 - İzmir'de PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı09:51 - Doğuştan işitme kaybı tedavi edilebiliyor09:35 - Kalkan balığı tezgaha kilosu 250 liradan giriş yaptı
09:31 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor09:30 - Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi09:24 - Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı09:02 - LED'i icat Nobel Fizik Ödülü'lü Japon fizikçi Akasaki öldü08:58 - Sosyal medyadaki video evlat hasretini bitirdi08:56 - Ücretsiz izindeki garsona 1.500 TL
08:52 - Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak08:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara 5 talimat08:45 - HDP parti sığınağından örgüte kaçırdılar08:35 - Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş08:27 - Türk çiftin NASA projesi: Şişme uzay istasyonu
08:21 - Ronaldo'nun kaptanlık pazubandına rekor fiyat verildi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara 5 talimat
Sağlık Bakanlığı'nda kritik görevden alma
Cari açığa savunma sanayiinden darbe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanlı noel 1
en sevdiğim film türü 4
muazzez ersoy 2
Konjonktür 1
el kremi 1
virüs öldüren robot 1
mukallit 2
toonme 1
sükse 1
totaliter 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam