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İzmir'de PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.
|03 Nisan 2021 09:59
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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