1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait roketin parçası ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir tarlaya düştü.
 03 Nisan 2021 12:30
+Aa- Yazdır
SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü

The Tri-City Herald gazetesindeki habere göre, 4 Mart'ta şirketin Starlink uydularını uzaya fırlattığı Falcon 9 roketinin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki kompozit kaplı metal parçanın, roketin dünyaya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

SpaceX, Starlink uydu ağının parçası olan 60 uyduyu, 4 Mart'ta Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
LED'i icat Nobel Fizik Ödülü'lü Japon fizikçi Akasaki öldü
03 Nisan 2021 09:02		 Türk Dışişleri: EOKA bir terör örgütüdür
03 Nisan 2021 00:22
ABD'de Kongre Binası önünde saldırı: Saldırgan ile bir polis memuru öldü
02 Nisan 2021 22:03		 Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye 1 milyar dolarlık tazminat talebi
01 Nisan 2021 19:28
Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz
01 Nisan 2021 19:10		 Fransa, koronavirüse karşı açık havada alkolü yasakladı
01 Nisan 2021 17:13
DSÖ'den Avrupa'ya 'aşılama' uyarısı: Çok yavaş
01 Nisan 2021 14:34		 İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
01 Nisan 2021 13:37
Uğur Şahin uyardı: Stok yapmayın, aşı yapın
01 Nisan 2021 08:25		 AB liderleri, dört dosya ile geliyor
01 Nisan 2021 07:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:01 - RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak13:55 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı13:55 - İzmir'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı13:30 - Rum cemaati temsilcileri, Bakan Akar'ın ziyaretinden memnuniyet duydu13:29 - Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı12:50 - Kayseri'de boş arazide kadın cesedi bulundu
12:34 - Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı12:33 - Öğretmen baktığı 7 köpek ve 11 kedi için 'Laborant ve Veterinerlik' bölümünü bitirdi12:32 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı12:30 - SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü12:15 - Meteoroloji Müdürlüğünün önemi: Çamaşır asan dahi hava durumunu soruyor12:12 - Milli Parklar paylaştı... Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası
12:08 - Mühendis Kızlar Projesi'yle 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı12:08 - Ahmet Hakan'dan CHP'ye heykel tavsiyesi12:07 - Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi12:03 - Sözcü Kalın'dan PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki12:01 - OGM'deki sözlü ve uygulamalı sınavla ilgili önemli iptal kararı
11:54 - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir'
Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalem etek 2
sidik sarartmak 1
hassasiyet 2
ekalliyet 1
nüans 1
dış kapının mandalı 3
Fikr-i takip 1
euroleague 2020-2021 sezonu 2
bizim zamanımızda 1
Fikrisabit 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam