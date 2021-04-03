Tamir için getirilen yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücreti düzenlendi
Türkiye'ye tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen yabancı ülke taşıtları için tamir bedeli 2 bin avro veya Türk lirası karşılığından fazla olanlar geçiş ücreti ödemeyecek.
|03 Nisan 2021 10:31
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen, Türkiye'de işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtları için tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2 bin avro ya da Türk lirası karşılığından fazla olan ve bu durumu belgeleyenlerden geçiş ücreti alınmayacak.
Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2 bin avro veya Türk lirası karşılığından az olanlar için 600 avro ya da Türk lirası karşılığı geçiş ücreti alınacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|On üç ülkeye yeni büyükelçi atandı
03 Nisan 2021 07:55
|'Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz'
02 Nisan 2021 22:41
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu belgeyi alan ilk kamu kurumu oldu
02 Nisan 2021 20:52
|Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
02 Nisan 2021 19:06
|Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor
02 Nisan 2021 18:55
|İçişlerinden açıklama: Kısıtlama hangi ilde nasıl uygulanacak?
02 Nisan 2021 18:46
|Bakan Elvan, büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı
02 Nisan 2021 18:39
|GİB, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavını iptal etti
02 Nisan 2021 17:19
|Plajlara mermer ve kuvars tozu döken otellere inceleme
02 Nisan 2021 15:42
|İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
02 Nisan 2021 14:27