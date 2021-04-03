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İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi

İnşaat malzemeleri üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarken, 22 alt sektörün 21'inde üretim artışı yaşandı- En yüksek üretim artışı yüzde 76,8 ile tuğla ve kiremit sektöründe yaşanırken, onu yüzde 33,8 ile seramik kaplama malzemeleri izledi- Ocakta inşaat malzemeleri ihracatı yüzde 3,7 artarken, aşı iyimserliği ve yeni yatırımlarla siparişlerin devam etmesi bekleniyor
 03 Nisan 2021 10:59
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İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarken, ihracat yüzde 3,7 yükselişle 1,82 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Türkiye İMSAD Mart 2021 Sektör Raporu'na göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta yüzde 17,8 arttı. Böylece geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışı devam etti.

Üretimde 2020 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine göre gerçekleşen yüzde 19 yükselişte içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ve dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu. Ocakta yaşanan benzer taleplerin etkileri, üretim artışını destekledi.

Yılın ilk ayında 22 alt sektörün 21'inde üretim arttı. Artış, 18 alt sektörde çift haneli ve yüksek oranlı gerçekleşti. En yüksek üretim artışı yüzde 76,8 ile tuğla ve kiremit sektöründe oldu. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 33,8, ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 32,6, çimento ve betondan eşya yüzde 32 büyüdü. Hazır beton üretimi ve çimento üretimi ocak ayında yüzde 23,1 yükseldi.

Kilit ve donanım eşyaları üretimi yüzde 30,6, birleştirilmiş parke yer döşemeleri üretimi yüzde 29,9 ve ahşap inşaat malzemeleri üretimi ise yüzde 27,2 arttı. Demir çelikten çubuk ve profiller üretimi yüzde 14,7, demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,2 büyüme gösterdi. Ocakta üretiminde gerileme yaşanan tek alt sektör yüzde 5,5 ile inşaat camları oldu.

- İnşaat malzemeleri ihracatında yüzde 3,7'lik artış

Ocakta inşaat malzemeleri ihracatı yüzde 3,7 artarak 1,82 milyar dolara yükseldi. 2020'nin ikinci yarısında başlayan ihracattaki büyüme yeni yılın ilk ayında da devam etti.

Avrupa başta olmak üzere mevcut pazarlardaki salgın sonrası yılın ikinci çeyreğinden itibaren beklenen canlanmadan dolayı siparişler ocakta da yüksek ihracat yapılmasını sağladı. İhracatın gelecek aylarda aşılama iyimserliğinden olumlu etkilenmesi, yeni kapatmaların ise sınırlayıcı etkisinin olması bekleniyor.

Ocakta inşaat malzemeleri ithalatı ise yüzde 11,5 artarak 616 milyon dolar oldu. İnşaat sektöründe devam eden işlerin hızlanması ithalatı destekledi.

İnşaat sektörü 2021'e geçen yıldan gelen likidite olanaklarıyla göreceli olarak rahat girdi. 2020'de genişleyen kredi olanakları ve konut satışları inşaat sektörünü destekledi. Bu yılın ilk çeyreğinde sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarının yavaşlatıcı etkileri oldu. İkinci çeyrekte ise salgının üçüncü dalgası ve kısıtlamaların sektörü olumsuz etkileyeceği, bu çerçevede inşaat sektöründe büyümeye geçişin, yılın ikinci yarısında başlayacağı öngörülüyor. Aşılamanın olumlu sonuçları ve faizlerde gerileme beklentilerinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısında inşaat sektöründe büyümenin hızlanması bekleniyor.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi yeni yıla 1,7 puan artışla başlamış, şubatta da 3,2 puan artarak 85,5 puana yükselmişti. Güven endeksindeki artış martta da devam etti. Önceki aya göre 0,6 puan yükseliş görüldü.
Anadolu Ajansı
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