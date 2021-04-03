Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kazancı düşen esnafımız ramazan ayı için hazır ve umutlu." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında askıya alınan bazı tedbirlerin ramazan ayında yeniden hayata geçirileceğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Tüm iftarlarımızı evlerimizde açacağız. Dolayısıyla evde tüketim her zamankinden fazla olacak. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yoğunluk veya hareketliliğin daha fazla olmasını bekliyoruz. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Salgında kazancı düşen esnafımız ramazan ayı için hazır ve umutlu."

Vatandaşların merdiven altı ürünlerden uzak durması gerektiğini belirten Palandöken, "Kaliteli ve lezzetli ürünler için esnafımız tercih edilmeli." ifadesini kullandı.