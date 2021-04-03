PTT, 'En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda birinci oldu
|03 Nisan 2021 10:58
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PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2002'den beri halka açık olarak çevrim içi oylamayla gerçekleştirilen En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda PTT, Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergahlarının tema olarak işlendiği "Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları)" konulu tek değerli anma puluyla birinciliğe layık görüldü.
"Altın Pul" ödülünü alan PTT, "Tarihi Posta Yolları" temasıyla tedavüle sunduğu pulu, posta güzergahları, postacılar ve tarihi mekanları tarihsel gerçekliğe uygun olarak tasarlayıp, tüm teknik detaylara bağlı kalarak oluşturdu.
Pul ve Filateli Çalışma Grubu'ndaki toplantılara, daha önce düzenlenen Avrupa Pulları faaliyetine ve yarışmalarına etkin olarak katılan PTT, geçmişte de birçok ödülün sahibi oldu. Avrupa Posta İşletmecileri Birliği tarafından belirlenen konular çerçevesinde hazırlanan pullarla yarışmalara katılan PTT, her yıl aldığı ödüllerle başarısını taçlandırdı.
PTT, 2011'te "Ormanlar", 2013'te "Posta Arabaları ve Posta Araçları", 2015'te "Eski Oyuncaklar", 2017'de "Kaleler" ve 2018'de "Köprüler" konulu anma pullarıyla "Altın Pul" ödülünün sahibi olurken, 2012'de "Türkiye'yi Ziyaret Edin", 2014'te "Ulusal Müzik Enstrümanları", 2019'da da "Ulusal Kuşlar" konulu anma pullarıyla "Gümüş Pul" ödülünü kazanmıştı.
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