Tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı

Yaklaşık 20 sene önce eşini kaybeden ve 408 Evler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sırma Yıldırımhan, kocasından kalan 20 dönüm tarlayı sattı.

Satıştan elde edeceği parayı hayır işlerinde kullanmak isteyen kadın, Türk Kızılay yetkilileriyle iletişime geçti.

Yıldırımhan, tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı.

Sırma Yıldırımhan, AA muhabirine, yardımda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Tarlasının parasını Türk Kızılaya bağışlamak istediğini belirten Yıldırımhan, "Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum, o yüzden kendi rızamla bu yardımı yaptım. Yaptığım yardımla rahat ettim." ifadelerini kullandı.

- Kadına madalya verildi

Türk Kızılay Kırıkhan Şube Başkan Vekili Hüsnü İnci de Sırma Yıldırımhan'a bağışından dolayı teşekkür etti.

İnci, Yıldırımhan'ın televizyonlarda gördüğü Türk Kızılayın yardımlarından etkilendiğini ve böyle bir karar aldığını belirtti.

Kaymakam Mahmuthan Arslan'ın da katıldığı törenle, Yıldırımhan'a Türk Kızılay tarafından madalya verildi.