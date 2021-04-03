Tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı
|03 Nisan 2021 11:26
|+Aa- Yazdır
Yaklaşık 20 sene önce eşini kaybeden ve 408 Evler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sırma Yıldırımhan, kocasından kalan 20 dönüm tarlayı sattı.
Satıştan elde edeceği parayı hayır işlerinde kullanmak isteyen kadın, Türk Kızılay yetkilileriyle iletişime geçti.
Yıldırımhan, tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı.
Sırma Yıldırımhan, AA muhabirine, yardımda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Tarlasının parasını Türk Kızılaya bağışlamak istediğini belirten Yıldırımhan, "Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum, o yüzden kendi rızamla bu yardımı yaptım. Yaptığım yardımla rahat ettim." ifadelerini kullandı.
- Kadına madalya verildi
Türk Kızılay Kırıkhan Şube Başkan Vekili Hüsnü İnci de Sırma Yıldırımhan'a bağışından dolayı teşekkür etti.
İnci, Yıldırımhan'ın televizyonlarda gördüğü Türk Kızılayın yardımlarından etkilendiğini ve böyle bir karar aldığını belirtti.
Kaymakam Mahmuthan Arslan'ın da katıldığı törenle, Yıldırımhan'a Türk Kızılay tarafından madalya verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Arka Sokaklar dizisi baroları ayağa kaldırdı: 61 barodan RTÜK'e şikayet
02 Nisan 2021 10:13
|Doktorlar, sağlıklı gıda takviyesi için kooperatif kurdu
02 Nisan 2021 09:22
|Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Tüm gazeteciler aşılanmalıdır
02 Nisan 2021 07:52
|Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin Başkanı belli oldu
31 Mart 2021 23:40
|Bayındır Memur-Sen Tapu'da tek unvan istiyor!
31 Mart 2021 12:05
|KPDK toplantısında sözleşmeli personel ve GYS için iki önemli karar
30 Mart 2021 19:23
|'Haysiyet cellatlığına soyunan Kaymakam vekiline haddi bildirilmelidir'
30 Mart 2021 16:08
|KPDK toplandı: Sözleşmeli personel ve görevde yükselme görüşülecek
30 Mart 2021 15:20
|TÜSİAD'tan reform açıklaması: Bir an önce hayata geçirilmesi şart
30 Mart 2021 14:21
|TESK, haksız fiyat artışı uygulayan firmaları şikayet etti
30 Mart 2021 11:47