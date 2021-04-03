Mahkemeye gidemeyenler için 'evde adalet hizmeti' kolaylık sağlıyor
|03 Nisan 2021 11:29
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- Samsun'da hastalık, malullük veya başka bir sebeple mahkemeye gidemeyenler için sunulan "evde adalet hizmeti", vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılan davada mağdur Dursune Karaca, diyaliz hastalığı bulunmasının yanı sıra hayatını yatağa bağımlı sürdürmesi nedeniyle adliyeye gidemedi.
Oğlu Orhan Karaca'nın verdiği dilekçenin incelenmesinin ardından mahkeme, mağdurun ifadesinin evinde alınmasını kabul etti.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına ait araçla hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, Atakum ilçesinde kırsal bölge olan İncesu Mahallesi'ndeki mağdurun evine giderek ifadesini aldı.
AA ekibi de mahkeme heyetinin "evde adalet hizmetini" görüntüledi.
Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AA muhabirine, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında heyetinin mağduru dinlemek için evine gittiğini söyledi.
İlk etapta mağdurun bu durumda olduğunu bilmediklerini belirten Alver, "Biz mahkemeye celp ediyoruz. Celp evraklarında şahsın neden mahkemeye getirilemediği gerekçesiyle yazıldığında daha sonra bu yola başvuruyoruz." dedi.
Mağdurun duruşmaya gelemeyecek derecede ağır hasta olması sebebiyle bu yola başvurulduğunu kaydeden Alver, "Ceza Muhakemesi Kanunu'muzda buna cevaz veren hüküm bulunmaktadır. Hastalık, malullük veya başka bir sebeple duruşmaya gelemeyecek olan tanık, müşteki ve sanıkların mahkeme heyeti ya da heyetin görevlendireceği bir naip hakim veya ilgili mahkemenin hakimi tarafından evinde, tedavi gördüğü hastanede dinlenmesi Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre mümkündür. Bu yol mahkemelerimizce tatbik edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Orhan Karaca da mahkemenin özel kalem müdürlüğüne konuyla ilgili dilekçe verdiğini dile getirerek, "Annemi mağdur etmemiş oldum. Hakimimiz geldi, sağ olsun, Allah razı olsun. Bizi bu dertten kurtardı. Annemin ifadesini aldı. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz. Annem de rahat, ben de rahatladım. Bu uygulama çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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