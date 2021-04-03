1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkemeye gidemeyenler için 'evde adalet hizmeti' kolaylık sağlıyor

Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver:- "Biz mahkemeye celp ediyoruz. Celp evraklarında şahsın neden mahkemeye getirilemediği gerekçesiyle yazıldığında daha sonra bu yola başvuruyoruz"- "Ceza Muhakemesi Kanunu'muzda buna cevaz veren hüküm bulunmaktadır"
 03 Nisan 2021 11:29
+Aa- Yazdır
Mahkemeye gidemeyenler için 'evde adalet hizmeti' kolaylık sağlıyor

- Samsun'da hastalık, malullük veya başka bir sebeple mahkemeye gidemeyenler için sunulan "evde adalet hizmeti", vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılan davada mağdur Dursune Karaca, diyaliz hastalığı bulunmasının yanı sıra hayatını yatağa bağımlı sürdürmesi nedeniyle adliyeye gidemedi.

Oğlu Orhan Karaca'nın verdiği dilekçenin incelenmesinin ardından mahkeme, mağdurun ifadesinin evinde alınmasını kabul etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına ait araçla hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, Atakum ilçesinde kırsal bölge olan İncesu Mahallesi'ndeki mağdurun evine giderek ifadesini aldı.

AA ekibi de mahkeme heyetinin "evde adalet hizmetini" görüntüledi.

Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AA muhabirine, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında heyetinin mağduru dinlemek için evine gittiğini söyledi.

İlk etapta mağdurun bu durumda olduğunu bilmediklerini belirten Alver, "Biz mahkemeye celp ediyoruz. Celp evraklarında şahsın neden mahkemeye getirilemediği gerekçesiyle yazıldığında daha sonra bu yola başvuruyoruz." dedi.

Mağdurun duruşmaya gelemeyecek derecede ağır hasta olması sebebiyle bu yola başvurulduğunu kaydeden Alver, "Ceza Muhakemesi Kanunu'muzda buna cevaz veren hüküm bulunmaktadır. Hastalık, malullük veya başka bir sebeple duruşmaya gelemeyecek olan tanık, müşteki ve sanıkların mahkeme heyeti ya da heyetin görevlendireceği bir naip hakim veya ilgili mahkemenin hakimi tarafından evinde, tedavi gördüğü hastanede dinlenmesi Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre mümkündür. Bu yol mahkemelerimizce tatbik edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Orhan Karaca da mahkemenin özel kalem müdürlüğüne konuyla ilgili dilekçe verdiğini dile getirerek, "Annemi mağdur etmemiş oldum. Hakimimiz geldi, sağ olsun, Allah razı olsun. Bizi bu dertten kurtardı. Annemin ifadesini aldı. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz. Annem de rahat, ben de rahatladım. Bu uygulama çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak
03 Nisan 2021 14:01		 İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
03 Nisan 2021 13:55
Meteoroloji Müdürlüğünün önemi: Çamaşır asan dahi hava durumunu soruyor
03 Nisan 2021 12:15		 Mühendis Kızlar Projesi'yle 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı
03 Nisan 2021 12:08
Tamir için getirilen yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücreti düzenlendi
03 Nisan 2021 10:31		 On üç ülkeye yeni büyükelçi atandı
03 Nisan 2021 07:55
'Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz'
02 Nisan 2021 22:41		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu belgeyi alan ilk kamu kurumu oldu
02 Nisan 2021 20:52
Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor
02 Nisan 2021 18:55		 İçişlerinden açıklama: Kısıtlama hangi ilde nasıl uygulanacak?
02 Nisan 2021 18:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:01 - RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak13:55 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı13:55 - İzmir'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı13:30 - Rum cemaati temsilcileri, Bakan Akar'ın ziyaretinden memnuniyet duydu13:29 - Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı12:50 - Kayseri'de boş arazide kadın cesedi bulundu
12:34 - Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı12:33 - Öğretmen baktığı 7 köpek ve 11 kedi için 'Laborant ve Veterinerlik' bölümünü bitirdi12:32 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı12:30 - SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü12:15 - Meteoroloji Müdürlüğünün önemi: Çamaşır asan dahi hava durumunu soruyor12:12 - Milli Parklar paylaştı... Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası
12:08 - Mühendis Kızlar Projesi'yle 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı12:08 - Ahmet Hakan'dan CHP'ye heykel tavsiyesi12:07 - Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi12:03 - Sözcü Kalın'dan PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki12:01 - OGM'deki sözlü ve uygulamalı sınavla ilgili önemli iptal kararı
11:54 - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir'
Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
durum vahim 1
çınaraltı 2
Videolu yemek tarifleri 3
karaman 1
ortakçı 2
laf aramızda 1
minnettar olmak 1
satın almaktan vazgeçtiklerim 1
Misafirhane yalnızlığı 1
yükselmek 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam