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Çocuğunuz tembel ya da sinirli değil, alerjik olabilir

-Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen:-"6-12 yaş ve 12-17 yaş arası çocuklarda alerjik nezlenin yaşam kalitesine etkilerine ölçeklerle bakılmış ve bu çocuklarda kaygı, çocukların öğrenme ve akranlarıyla kaynaşmalarını etkileyen fiziksel, sosyal ve duygusal değişiklikler olduğu görülmüştür"
 03 Nisan 2021 11:51
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Çocuğunuz tembel ya da sinirli değil, alerjik olabilir

Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, bahar alerjisine bağlı olarak burun tıkanıklığı nedeniyle uyku kalitesi bozulan çocuklarda gün içinde sinirlilik, baş ağrısı, derslere konsantre olamama gibi sorunlar yaşanabildiğini kaydetti.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sözmen, bahar aylarında ağaç, çim ya da yabani ot polenlerine bağlı olarak çocuklarda alerjik rinit (alerjik nezle) görülebildiğini belirterek, "Yapılan araştırmalar, çocuklarda alerjik nezlenin anksiyete olarak nitelendirilen kaygı bozukluğuna, sosyal ve duygusal değişimlere neden olduğunu gösterdi. Sürekli zorunlu ağız solunumu yapan çocuklarda ise yüzün uzunlamasına büyümesine, alt çenenin geriye gitmesine neden olabilir." açıklamasında bulundu.

Hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, göz kaşıntısı ve akıntısının hastalığın en belirgin belirti bulguları olduğunu ifade eden Sözmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bahar alerjisine bağlı burun tıkanıklığı nedeniyle uyku kalitesi bozulan çocuklarda gün içinde sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, derslere konsantre olmada zorluk yaşanabilir. 6-12 yaş ve 12-17 yaş arası çocuklarda alerjik nezlenin yaşam kalitesine etkilerine ölçeklerle bakılmış ve bu çocuklarda kaygı, çocukların öğrenme ve akranlarıyla kaynaşmalarını etkileyen fiziksel, sosyal ve duygusal değişiklikler olduğu görülmüştür.

Özellikle büyüme dönemlerinde sürekli zorunlu ağız solunumu yapan çocukların yüzünün uzunlamasına büyümesine , alt çenenin geriye gitmesine ve dişlerin normal pozisyonlarının bozulmasına neden olabilir. Alerjik nezlede burun içindeki dokular şişer. Kulakta doğal olarak oluşan akıntının boşalmasını sağlayan östaki borusu da tıkanır. Bu durum da kulakta sıvı birikmesine ve orta kulak iltihabına neden olur. Burun boşluğunun etrafında hava dolu yapılar olan sinüsler de de tıkanıklık oluşarak, bakteri ve virüslerin buraya yerleşmesi kolaylaşır ve sık sinüzit atakları ya da kronik sinüzit ortaya çıkabilir."

Alerjik rinitin tanısı belirtilerin hastalıkla örtüşmesi, hekim tarafından yapılan muayenede alerjik nezle belirtilerinin saptanması ve deri testleri ile konulduğunu aktaran Sözmen, "Deri testleri güvenilir, pratik ve kişiye özel uygulandığından doğru sonuç veren ve tanıda yeterli testlerdir. Bu konuda eğitimli çocuk alerji uzmanları tarafından yorumlanması gerekir. Yanlış yorumlar yanlış tanı ve tedaviye neden olabilir. Tanısı konulduktan sonra ilaç tedavisi ve alerji aşıları ile hastanın hayat kalitesi artarken, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi eşlik edebilen hastalıklarda tedavi edilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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