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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı

Gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 93 şüpheliden 25'i tutuklandı
 03 Nisan 2021 11:54
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 muvazzafın da aralarında bulunduğu 93 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüt mensupları hakkında ayrıntılı bilgi veren ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunan 22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 68 zanlıdan 25'i sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 43'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet ekiplerinin, firari 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Mart'ta İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 muvazzafın da aralarında bulunduğu 93 kişi yakalanmıştı.

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