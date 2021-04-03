OGM'deki sözlü ve uygulamalı sınavla ilgili önemli iptal kararı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl 1150 sözleşmeli orman mühendisi alımı için sözlü uygulamalı sınav yapılmıştı.

Sözlü ve uygulamalı sınavda verilen puanlarla başarısız sayılan bazı adaylar idare mahkemelerinde dava açmıştır.

Ankara İdare Mahkemesi sözlü sınav aşamasında başarısız sayılan bir adayın açtığı davada, sorulara verilen cevapların ve puan gerekçelerinin hukuksal denetlemeye elverişli ve yeterlikte açıklıkla ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavda başarısız sayılma işlemini iptal etti.

Mahkeme ayrıca uygulamalı sınavda da, 5 ayrı uygulama yaptırıldığı ancak her bir uygulamada bir üyenin yer almış olmasına rağmen 5 üye tarafından değerlendirme yapılmasından dolayı uygulama sınavında da hukuka uyarlık görmemiştir.

İşte mahkeme kararı