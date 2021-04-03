Mühendis Kızlar Projesi'yle 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla başlattıkları "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" kapsamında 20 ildeki 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlattıkları projeyi lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürdüklerini belirtti.

Lise programındaki faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulla gerçekleştirilen rol model buluşmalarının yer aldığını ifade eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Salgın sürecinde çevrim içi gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında 20 ildeki 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimizle çalışmalara devam edeceğiz. Proje kapsamında eğitim alan bu öğretmenlerimiz, lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaştığını ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalara öncülük ettiğini bildiren Bakan Selçuk, "Bilim ve teknolojide farklılık oluşturan ve birçok alanda dereceye giren genç kızlarımız hepimize güç ve ilham veriyor." ifadesini kullandı.

"https://www.turkiyeninmuhendiskizlari.com/" internet adresinde "Mühendise Sor" uygulamasının başlatıldığını belirten Selçuk, öğrencilerin gönüllü kadın mühendislere sorular yöneltebildiği uygulama üzerinden şu ana kadar 424 sorunun cevaplandığını kaydetti.