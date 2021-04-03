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Ahmet Hakan'dan CHP'ye heykel tavsiyesi

Ahmet Hakan, CHP'nin hiçbir icraat yapmasa bile heykel işine girmeyerek puan kazanabileceğini yazdı.
 03 Nisan 2021 12:08
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Ahmet Hakan'dan CHP'ye heykel tavsiyesi

Türkiye son yıllarda hizmete açtığı mega projelerle dünyada adından söz ettirmeye başladı. 2023 vizyonuyla gerçekleştirilen projeler, Türkiye'ye yeni bir görünüm kazandırdı.

Hükümet bu projeler üzerine yoğunlaşırken CHP'li belediyeler de heykel yarışı içerisine girdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra CHP'li ilçe belediyeleri de sürekli heykel açılışlarıyla haber oldu.

AK Parti'nin 1 Nisan için hazırladığı video ile yeniden alevlenen 'heykel hizmetleri' tartışmalarına Ahmet Hakan da katıldı.

ORTAK BİR TOPLANTI YAPIN ARANIZDA

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde "CHP'li belediyelere bir tavsiyem var" diyerek şunları yazdı:

"Bütün CHP'li belediyeler... Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda... En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın. Ve kararı bozanı da cezalandırın. Söylemek istediğim şudur: Hiçbir icraat yapmasanız bile... Sadece heykel işine girmeyerek... Bayağı puan kazanabilirsiniz."
Hürriyet
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