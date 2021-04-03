Kış lastiği olmadan yayanın ölümüne neden olan sürücünün cezası arttırılacak
|03 Nisan 2021 11:27
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- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kış lastiği olmayan kamyonetle buzlu yolda seyir halindeyken çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezasının "bilinçli taksir" hükümleri uygulanarak artırılmasına hükmetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sürücü, zorunlu olmasına rağmen kış lastiği bulunmayan kamyonetle buzlanmış yolda seyrederken aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, yaşamını yitirdi.
Sürücü, yargılandığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
Sanığın kullandığı kamyonette zorunlu olmasına rağmen kış lastiği bulunmadığına işaret edilen kararda, buzlu yolda seyreden sürücünün aracın lastiklerine zincir de takmadığı belirtildi.
Sürücünün hızını yol şartlarına göre ayarlamadığı vurgulanan kararda, sanığın tam kusurlu olarak bir kişinin ölümüne neden olduğuna dikkati çekildi.
Kararda, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği, bu nedenle cezada Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesinin bozma nedeni yapıldığı kaydedildi.
TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.
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