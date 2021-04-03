1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji Müdürlüğünün önemi: Çamaşır asan dahi hava durumunu soruyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin: UFO gördüğünü söyleyenden tutun deprem anında bilgi almak isteyenlere kadar çok değişik konularda arayanlar oluyor"
 03 Nisan 2021 12:15
+Aa- Yazdır
Meteoroloji Müdürlüğünün önemi: Çamaşır asan dahi hava durumunu soruyor

- Meteoroloji müdürlüklerine gelen "Çamaşır asacağım, camları sileceğim, hava nasıl olacak" şeklindeki çağrılar çalışanları şaşırtıyor.

Birçok sektörün hava durumuyla ilgili taleplerini karşılayan meteoroloji müdürlüğü personeli, bazen ilginç sorularla da karşılaşıyor.

Gün boyunca karşılarındaki ekranlardan radarlardan gelen görüntüleri takip eden görevlilerinin iş yoğunluğu, gereksiz aramalar nedeniyle artıyor. Görevliler, hava durumuyla ilgili gelen soruları cevapsız da bırakmıyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine, neredeyse bütün sektörlere hizmet sunduklarını, personelin gelen bütün bilgi taleplerini anında karşıladığını ifade etti.

Antalya'nın kuvvetli hava olaylarının en sık yaşandığı bölgelerin başında geldiğine işaret eden Gültekin, "Antalya bölgesine insan hayatını olumsuz etkileyen kuvvetli yağışlar, fırtınalar, dolu, hortum ve zirai don olayları çokça meydana geliyor. Bu hava olayları nedeniyle birçok kişi maddi açıdan zarara uğruyor. Vatandaşlarımız sigorta şirketlerinden zararlarını tazmin edebilmek için bizden çok sık bilgi talebinde bulunuyor." dedi.

- Ev kadınlarından çok sık bilgi talebi oluyor

Gültekin, yaklaşık 32 yıllık meslek hayatında çok değişik taleplerle karşılaştığını söyledi.

Vatandaşların büyük oranda meteorolojiyi ilgilendiren konularda kendilerini aradığını vurgulayan Gültekin, şöyle konuştu:

"Ancak meteoroloji olayları dışında farklı konularla ilgili müracaat yapanlar da var. UFO gördüğünü söyleyenden tutun deprem anında bilgi almak isteyenlere kadar çok değişik konularda arayanlar oluyor. Talepler bölgeden bölgeye göre değişebiliyor. Özellikle ev hanımlarından çok sık gelen bilgi talebiyle karşılaşıyoruz. Ev hanımları camlarını sildiklerinde ve çamaşırlarını astıklarında, emeklerinin boşa gitmesini istemedikleri için arayıp yağmur ve toz fırtınası beklenip beklenmediğini soruyor. Halı yıkamadan önce hava durumunu merak eden kadınlar da bize ulaşıyor. Çocuğunu parka götürmek isteyen de pikniğe gitmeyi planlayan da arıyor."

- Türkiye'nin tüm hava sahası kapsama alanında

Türkiye'de en fazla hortum olaylarının yaşandığı bölgede bulunduklarına dikkati çeken Gültekin, "Dünyanın en modern radarları bizde mevcut. Türkiye genelindeki yaklaşık 20 radarla tüm hava sahamızı kapsama alanına almış durumdayız. Antalya radarımız da 360 kilometre yarıçapındaki alanı tarıyor. Tüm olumsuz hava olaylarını önceden duyurarak vatandaşlarımızın önlem almasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hava tahmini veren çok sayıda yetkisiz internet sitesi bulunduğuna değinen Gültekin, en doğru bilgiye ulaşmak için meteorolojinin sitesi ve mobil uygulamasının kullanılmasını önerdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak
03 Nisan 2021 14:01		 İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
03 Nisan 2021 13:55
Mühendis Kızlar Projesi'yle 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı
03 Nisan 2021 12:08		 Mahkemeye gidemeyenler için 'evde adalet hizmeti' kolaylık sağlıyor
03 Nisan 2021 11:29
Tamir için getirilen yabancı ülke taşıtları için ödenecek geçiş ücreti düzenlendi
03 Nisan 2021 10:31		 On üç ülkeye yeni büyükelçi atandı
03 Nisan 2021 07:55
'Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz'
02 Nisan 2021 22:41		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu belgeyi alan ilk kamu kurumu oldu
02 Nisan 2021 20:52
Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor
02 Nisan 2021 18:55		 İçişlerinden açıklama: Kısıtlama hangi ilde nasıl uygulanacak?
02 Nisan 2021 18:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - KDK'den, işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği değişiklik tavsiyesi14:01 - RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak13:55 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı13:55 - İzmir'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı13:30 - Rum cemaati temsilcileri, Bakan Akar'ın ziyaretinden memnuniyet duydu13:29 - Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
12:50 - Kayseri'de boş arazide kadın cesedi bulundu12:34 - Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı12:33 - Öğretmen baktığı 7 köpek ve 11 kedi için 'Laborant ve Veterinerlik' bölümünü bitirdi12:32 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı12:30 - SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü12:15 - Meteoroloji Müdürlüğünün önemi: Çamaşır asan dahi hava durumunu soruyor
12:12 - Milli Parklar paylaştı... Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası12:08 - Mühendis Kızlar Projesi'yle 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı12:08 - Ahmet Hakan'dan CHP'ye heykel tavsiyesi12:07 - Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi12:03 - Sözcü Kalın'dan PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki
12:01 - OGM'deki sözlü ve uygulamalı sınavla ilgili önemli iptal kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir'
Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gocunmak 1
mezura 2
ayferi 1
doğalgaza zam 1
zail 1
zer 1
manyetik rezonans 1
briket 1
zakkum ağacı 2
Meşruiyet 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam