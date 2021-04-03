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Milli Parklar paylaştı... Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası

Ankara'da kış uykusundan uyanan bir ayı ve kurdun kovalamacası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kameralarına yansıdı.
 03 Nisan 2021 12:12
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Ankara'da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlanırken, kış uykusundan uyanan bir ayının, kendi alanına giren kurdu kovaladığı anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kameralarınca kayıt altına alındı.

AYI, ALANINA GİREN KURDU KOVALADI

Görüntülerde dağlık alanda dolaşan bir ayı kar birikintisinin bulunduğu alanda yiyecek ararken yanına bir kurt yaklaşıyor, onu alanından uzak tutmak isteyen ayı ise kurdu kovalıyor.

Kovalamaca devam ederken kurt ve ayının kameranın açısından çıktığı görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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