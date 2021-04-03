İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
|03 Nisan 2021 13:55
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GÜMÜŞHANE
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Karaer Mahallesi Valibey Sokak'taki Özdemir Apartmanı için pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı.
Apartmanda kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren uygulanacak karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli işlem yapılacak.
ERZİNCAN
Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vaka artışlarının yaşandığı Sarıpınar köyü ile İbrahim Çeçen Mahallesi'nin Toki Konutları karantinaya alındı.
Söz konusu yerleşim yerlerindeki karantina, 10 gün sürecek.
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