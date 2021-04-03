Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı
|03 Nisan 2021 12:34
|+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 yaşındaki kızı 8 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan, ailesiyle Türkiye'de yaşayan Suriyeli anne, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam eden evlat nöbetine dahil oldu.
Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Suriye'de iç savaşın sürdüğü 2012'de eleman temin etme faaliyetleri kapsamında Suriyeli ailenin 13 yaşındaki kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak istedi.
Evlatlarını terör örgütüne kaptırmak istemeyen aile, her şeyini geride bırakarak 2013'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti.
Aileyi bu kez güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında bitme noktasına gelen ve yaşadığı eleman sıkıntısını çözmek amacıyla gözünü çocuklara da diken terör örgütü PKK/KCK rahat bırakmadı.
HDP Suruç İlçe Başkanlığınca kandırıldığı öne sürülen 13 yaşındaki Suriyeli Ahmet'in dağa götürüldüğü tespit edildi.
Evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen anne Medine Elberkel'in, gittiği parti binasında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldığı iddia edildi.
HDP'lilerce parti binasına bir daha gelmemesi istenen Elberkel'in, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek yaka paça dışarı atıldığı ileri sürüldü.
Bunun üzerine, 8 yıldır evlat hasreti çeken anne Elberkel, kızına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri devam eden evlat nöbetine dahil oldu.
Böylece evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 221'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
03 Nisan 2021 12:32
|Sözcü Kalın'dan PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki
03 Nisan 2021 12:03
|FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı
03 Nisan 2021 11:54
|CTE eski uzman yardımcısının FETÖ yalanı telefon hattı aboneliğiyle çürütüldü
03 Nisan 2021 11:36
|HDP parti sığınağından örgüte kaçırdılar
03 Nisan 2021 08:45
|Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında tanık olarak ifade verdi
03 Nisan 2021 07:40
|Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
03 Nisan 2021 07:30
|PKK'nın kozmik derneği
03 Nisan 2021 06:15
|HDP'li eski milletvekili Gergerlioğlu gözaltına alındı
02 Nisan 2021 23:39
|Manisa'da FETÖ üyesi 2 eski öğretmen yakalandı
02 Nisan 2021 20:46