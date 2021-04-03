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Kayseri'de boş arazide kadın cesedi bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.
|03 Nisan 2021 12:50
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Saraybosna Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda bıçak darbeleri bulunan kadının cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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