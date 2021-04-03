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Rum cemaati temsilcileri, Bakan Akar'ın ziyaretinden memnuniyet duydu

Bozcaada ve Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykis:- "Burada İmroz'da, Gökçeada'da büyük bir aileyiz. Sadece Rum toplumunu kastetmiyorum. İster Hristiyanlar olsun, Rum olsun, Müslüman olsun, Türk olsun bu adada kim varsa hepimiz koskocaman bir aileyiz. Geçmişte yanlışlar, hatalar olmuş olabilir. Geçmiş geride kalmıştır.
 03 Nisan 2021 13:30
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Rum cemaati temsilcileri, Bakan Akar'ın ziyaretinden memnuniyet duydu

- Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Rum cemaati temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bozcaada ve Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykis ile Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos ile yaklaşık bir saat süren görüşme yaptı.

Detayları AA muhabirine anlatan Metropolit Sykis, bu ziyaretin kendileri için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Hulusi Akar'ın, Rum Lisesi öğretmenlerinden İoannis Kutidis'in vefatı nedeniyle kendilerine başsağlığı dileğinde bulunduğunu ifade eden Sykis, "Bu sabah değerli öğretmenimizin vefat haberini aldık. Ne kadar üzgün olsak da Sayın Bakan'ın ziyareti bizlere teselli oldu. Kendilerinin burada olması, bizler için önemli bir ziyaretti. Kendisini adamızda görmek bizleri mutlu etti ziyadesiyle. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Akar'a Gökçeada'yı anlattığını belirten Sykis, "Eski ismiyle İmroz yani Gökçeada, önemli bir birlikteliğin tüm dünyada ilk ve tek örneğidir demiştim. Bu dönemde ne kadar ekonomik zorluklar olsa da sağlık anlamında büyük bir salgınla uğraşıyor olsak da pandeminin sınırları kapatması söz konusu olsa da insanlarımız adaya dönüyor. Bunun sebebi insanların inanarak ve güvenerek buraya gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Gökçeada'nın önemli bir coğrafya olduğuna işaret eden Metropolit Sykis, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada ne şekilde ne problem olursa olsun, en önemlisi birbirimize saygımız ve en önemlisi birbirimizle diyaloğumuz. Çünkü her şeyi diyalog çözer. Biz burada, İmroz'da, Gökçeada'da büyük bir aileyiz. Sadece Rum toplumunu kastetmiyorum. Biz burada Türkler ve Rumlar büyük bir aileyiz. İster Hristiyanlar olsun, Rum olsun, Müslüman olsun, Türk olsun bu adada kim varsa hepimiz koskocaman bir aileyiz. Geçmişte yanlışlar, hatalar olmuş olabilir. Geçmiş geride kalmıştır. Ancak şu anda geleceğe ve ilerlemeye bakmamız gerekiyor ve ileriye gitmemiz için de saygı ve halk üzerine diyalog kurmamız gerekiyor."

- "Tüm dünya barışına önemli bir örnek Gökçeada"

Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü Kamburopulos ise Bakan Hulusi Akar'ın ziyaretini bir onur olarak algıladıklarını anlattı.

"Sayın Bakan'ımıza ve beraberindeki heyete bizi onurlandırdıkları için çok teşekkür ederiz, kendilerine müteşekkiriz." diyen Kamburopulos, şunları kaydetti:

"Adadaki Rum toplumumuz hakkında, bizler hakkında uzun uzun sohbet etme şansımız oldu kendisiyle. Burada eşit haklar ve kurallar altında yaşamımızı sürdürebileceğimiz, bunun Türk ve Yunan toplumu arasındaki ikili ilişkiler açısından olumlu katkısı olabileceği görüşü üzerinde durduk. Çok sıcak karşıladı bizi. Kendisiyle gerçekten çok güzel bir görüş alışverişi oldu. Çok mutluyuz. Böyle acı bir günümüzde Sayın Bakan'ımız bizimle olduğu için bize teselli olduğu için de kendisine şükranlarımızı sunuyoruz."

Görüşmede uzun yıllardır Türk ve Rum toplumlarının adada barış ve kardeşlik içinde yaşadığı konusu üzerinde durduklarını belirten Kamburopulos, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da bu birlikteliğin süreceği şüphesizdir. Zaten Sayın Bakan'ımız da aynı konuları yineledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyiye gideceğini ümit ediyoruz. Ve iki toplumun ortak yaşam kültürüne katkısının ne kadar büyük olduğunu konuştuk. Adada yaşayan herkesin bu çok kültürlülüğe bir katkısı var. Bizler burada kardeşçe yaşamayı öğrendik. Bunun tüm dünyaya ve halklara örnek teşkil edeceğini umuyoruz. Kendisi bizlere bu konuda desteklerinin de devam edeceğini vurguladı. Sayın Bakan'ımız görüşemediği tüm toplumumuza sevgi ve selamlarını iletti."

Kamburopulos, adada çok kültürlülüğün devam etmesinin en büyük arzuları ve duaları olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gökçeada'daki bu birliktelik tüm dünya barışı için bir örnek aslında. Ben de Sayın Bakan'a şunu arz ettim, bizler her zaman iki ülke için sorun olmak yerine barış köprüsü olmak istedik Gökçeada'da ve bunun üzerinde çok çalıştık. Bu anlamda biz, adada Türk toplumuyla olsun, devlet büyüklerimizle olsun özellikle son yıllarda gayet verimli ve güzel ilişkiler içindeyiz. Adada bu çok belli oluyor. Ve herkes, tüm toplumlar burada çok mutlular bu durumdan. Kendileri de bu konudaki memnuniyeti ifade etti bizlere. Sorunlarımızı da dinledi. Bu konularda bizzat yardımcı olacağını anlattı. Beraber yaşama kültürü üzerine uzun uzun konuştuk. Bizlerin de bu konuya büyük katkılarımızın olabileceğini yineledik. Özellikle ada özelinde bu durumun örnek teşkil ettiğini görüş olarak Sayın Bakan ve misafirlerimize bildirdik."
Anadolu Ajansı
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