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İzmir'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Kavukçu mevkisindeki çiftlik evinde A.İ. (63) ile oğlu M.İ (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
|03 Nisan 2021 13:55
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu.
Ağır yaralanan M.İ, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanan zanlı, jandarmaya teslim edildi.
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