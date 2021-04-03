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RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin:- "Türkçemizin güzel kullanımıyla ilgili TDK'nin çok güzel çalışmaları var. Bunları radyo ve televizyonlara, dijital medya mecrasına aktarmayı düşünüyoruz"- TDK Başkanı Gürer Gülsevin:- "İki ayrı kurum olarak çalışma sistemlerimiz farklı olsa da Türkçe konusundaki amaçlarımız ortak"
 03 Nisan 2021 14:01
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RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türk Dil Kurumu (TDK) arasında, "Dünya Dili Türkçe" seferberliği kapsamında yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımı için iş birliği protokolü imzalandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Dünya Dili Türkçe" seferberliği konusunda çalışmalarını artırma kararlılığında olan Üst Kurulun, TDK ile iş birliği yaparak, ortak çalışma kararı aldığı belirtildi.

Buna göre, yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımının hedeflendiği iş birliği kapsamında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TDK Başkanı Gürer Gülsevin, TDK'de gerçekleştirilen törenle ortak çalışma protokolü imzaladı.

- "Ortak hedef, Türkçe'yi korumak, geliştirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RTÜK Başkanı Şahin, yayınlarda Türkçe'nin doğru ve güzel kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

"Dünya Dili Türkçe" seferberliğini yürekten desteklediklerini ve daha önce başlatılan radyo ve televizyonlarda doğru, güzel ve anlaşılır Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildiren Şahin, iki kurumun ortak hedefinin, milli bir seferberlik ruhuyla yabancı kavramların istilası karşısındaki Türkçeyi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek olduğunu ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"TDK, RTÜK'ün ortaklaşa projeler yaptığı ve bundan sonra da yine birlikte çalışacağı devletimizin en önemli kurumlarındandır. İmzaladığımız protokol kapsamında Türkçe konusunda başlattığımız çalışmaları daha da hareketlendireceğiz. Türkçemizin güzel kullanımıyla ilgili TDK'nin çok güzel çalışmaları var. Bunları radyo ve televizyonlara, dijital medya mecrasına aktarmayı düşünüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlik kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da destek ve bilgileri doğrultusunda çalışmalarımızı aksatmadan yürüteceğiz. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu minvalde kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, ailelere önemli görevler düşerken başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimini kolayca etkileyen basın ve yayın organlarının hassasiyetine ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah hocalarımızın katkılarıyla yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımını temin için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum."

- "Dili televizyonlardan, radyolardan öğreniyoruz"

Türkçenin zenginleşmesi için önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini ifade eden TDK Başkanı Gülsevin, dildeki yanlışları gösterip doğruyu buldurma amacıyla hareket ettiklerini belirtti.

Devlet büyüklerinin dile sahip çıkmasının önemine işaret eden Gülsevin, "RTÜK ile beraber daha önce de işler yapıyorduk. Bu da geliştirici bir protokol olacak. 1996 ve 2018'de çok güzel ürünler ortaya çıktı. İki ayrı kurum olarak çalışma sistemlerimiz farklı olsa da Türkçe konusundaki amaçlarımız ortak." ifadelerini kullandı.

TDK'nin, Türk dilini araştıran, zenginleşmesi için yapılabilecekleri yapan, yaymaya çalışan bir kurum olduğunu hatırlatan Gülsevin, şunları kaydetti:

"Doğruyu, yanlışı göstermeye çalışan bir kurum ama müdahale eden bir kurum değil. Yani yaptırım gücümüz yok. Bu noktada yaptırım gücü olan kurumlarımızla ortak hareket etmeyi önemli görüyoruz. Radyo ve televizyon yayınlarında dilin güzel örnekleri kadar bozuk ve yanlış örnekleri de var.

İnsanlar dilini evinde, okuyarak öğreniyor ama günümüzde en önemli öğrenme vasıtalarından biri de yayınlar. Dili televizyonlardan öğreniyoruz, radyolardan öğreniyoruz. Güzel örneği görürsek karşımıza güzel Türkçe çıkıyor, bozuk örneği görürsek karşımıza bozuk Türkçe çıkıyor."

Bundan sonra farklı konularda da iş birliği yapabileceklerini vurgulayan TDK Başkanı Gülsevin, şöyle devam etti:

"Hepimizin hedefi aynı. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten 'Dünya Dili Türkçe' seferberliği başlatıyoruz.' dedi. 2017'de de 'Dilimiz Kimliğimizdir.' demişti. Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildi. Üzerimize düşeni yapıyorduk ama devlet adamlarımızın hassasiyet duymaları her şeyden önemli. Devlet adamlarımız dilimize ne kadar sahip çıkarsa kurumlarımız ve vatandaşlarımız da o kadar çok sahip çıkıyor. İnşallah birlikte çok güzel işler yapacağız."

RTÜK ve TDK'nin, yıl içerisinde eğitimler, çalıştaylar ve vatandaş odaklı interaktif projelerle "Dünya Dili Türkçe" seferberliği için birlikte hareket edeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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