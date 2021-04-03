KDK'den, işçilerin hak kaybına nakdi ücret desteği değişiklik tavsiyesi
|03 Nisan 2021 14:12
|+Aa- Yazdır
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için "Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"da değişiklik yapılmasını tavsiye etti.
KDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum, işverenin, eksik gün bildirimini "10 numaralı Genel Hayatı Etkileyen Olaylar" ve "18 numaralı Kısa Çalışma Ödeneği" koduyla yapması nedeniyle nakdi ücret desteğinden yararlanamayan vatandaşın başvurusunu inceledi.
Vatandaşı haklı bulan KDK, işçinin, sadece işvereninin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu ödemeden mahrum bırakılmasının, sosyal hukuk devleti ilkesine ve hakkaniyete uymadığını tespit etti.
Vatandaşın, nakdi ücret desteği ödenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderen KDK, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ücretsiz izine ayrıldıkları halde, işverenleri tarafından bildirim ve başvuru işlemleri yapılmayan işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için "Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"da değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İSG hizmeti veren öğretmenin ek ödemesi KDK tavsiyesiyle çözüldü
27 Mart 2021 10:53
|Tez aşamasında dönen araştırma görevlisinin mecburi hizmeti ne zaman başlar?
25 Mart 2021 11:04
|Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı
20 Mart 2021 13:15
|KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı
19 Mart 2021 11:00
|KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin
17 Mart 2021 13:25
|KDK: Avukatlık stajında kaydiye ücretinin yasal dayanağı yok
10 Mart 2021 17:12
|KDK devreye girdi: Yatılı öğrencilerden kaldıkları gün kadar ücret alınacak
09 Mart 2021 13:53
|KDK: Acilen toplatın kayıt altına alın!
06 Mart 2021 07:40
|Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
26 Şubat 2021 00:04
|KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
25 Şubat 2021 00:04