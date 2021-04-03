Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı
|03 Nisan 2021 14:45
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Aynı zamanda Çocuk, Hematoloji ve Genetik Uzmanı olan Canatan, AA muhabirine, teknolojinin ilerlemesiyle bugün birçok hastalığın anne karnında tespit edilebildiğini söyledi.
Anne adaylarına doğum öncesi girişimsel olmayan doğum öncesi tarama testi (NIPT) ile hastalıkların tarandığını, doğum sonrası birçok gen hastalığının genetik tanısının da konulabildiğini anlatan Canatan, alınan bir tüp kan örneğiyle sonuca ulaşılabildiğini bildirdi.
Canatan, anne adaylarının teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanması gerektiğini belirterek, "Sağlıklı bireyler için anne adaylarına doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Testlerin de mutlaka ruhsatlı merkezler tarafından yapılması gerekiyor. Aksi takdirde doğru olmayan sonuçlarla karşılaşabilirler." ifadesini kullandı.
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