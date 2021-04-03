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'2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak.' diye konuştu.
 03 Nisan 2021 14:32
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'2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün sorularını cevapladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul trafiği

İstanbul dünyanın çok özel bir şehri. 1995 yılında İstanbul'da işe başladığımda 1 milyon araç vardı şimdi 4.5 milyon araç var. Trafik sıkıntısına sonuç için trafik modelleri tartışılıyor. 1990'da tartışılıyordu. 1995'ten sonra yatırımlar yapılınca trafik durulmuştu. Değişken modeller var. İstanbul'da yapılması gereken işler var. Kalan metroların bitirilmesi, kavşakların bitirilmesi, sinyalizasyonun iyileştirilmesi lazım. Aktif ekibin orada çalışması lazım. Altyapıyı iyi kurmak ve geliştirmek için çalışmak lazım.

Kanal İstanbul

Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak.

Yol- köprü ücretleri

Bu bir finansal model aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlere bakıyoruz. Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz.

Aşı pasaportu

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