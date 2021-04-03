Emniyet GYUD sözlü sınavında bir çok adaya düşük puan verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, mülakat sınavları ise 22 Ocak tarihinde sona eren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını 1 Nisan tarihinde açıkladı.

Ancak sonuçlar açıklandığında, bazı adayların yüksek yazılı sınav puanı almış olmasına rağmen, sözlü sınavda verilen düşük puanlarla elendiği görüldü.

Hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği sözlü sınavında yaşanan bu durum bir çok adayın tepkisine neden oldu.

2 günlük itiraz sürecinde itirazlarını yapan adaylar, yaladıkları mağduriyete çözüm bulunmaması halinde dava yoluna başvurmak durumunda kalacak.

İşte Emniyet'in liste şeklinde açıklama yapmaması nedeniyle, adayların kendi çabalarıyla oluşturdukları sözlü sınav listesi: