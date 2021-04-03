Emniyet GYUD sözlü sınavında bir çok adaya düşük puan verildi
|03 Nisan 2021 16:00
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü, mülakat sınavları ise 22 Ocak tarihinde sona eren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını 1 Nisan tarihinde açıkladı.
Ancak sonuçlar açıklandığında, bazı adayların yüksek yazılı sınav puanı almış olmasına rağmen, sözlü sınavda verilen düşük puanlarla elendiği görüldü.
Hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği sözlü sınavında yaşanan bu durum bir çok adayın tepkisine neden oldu.
2 günlük itiraz sürecinde itirazlarını yapan adaylar, yaladıkları mağduriyete çözüm bulunmaması halinde dava yoluna başvurmak durumunda kalacak.
İşte Emniyet'in liste şeklinde açıklama yapmaması nedeniyle, adayların kendi çabalarıyla oluşturdukları sözlü sınav listesi:
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tematik denetimlerde 149 bin 815 iş yeri kontrol edildi
03 Nisan 2021 16:25
|MASAK yasa dışı bahisle mücadeleyi yoğunlaştırdı
03 Nisan 2021 15:58
|Kart ekstresini şirket mailine gönderen bankaya ceza
03 Nisan 2021 15:20
|BioNTech'in 2'nci doz aşısı bazı durumlarda uygulanmayacak
03 Nisan 2021 14:28
|500 kişilik parti düzenlediler... Dayım bekçilerin başı hepinizi yakarım!
03 Nisan 2021 14:26
|RTÜK ve TDK protokol imzaladı...Artık yayınlar güzel Türkçeyle yapılacak
03 Nisan 2021 14:01
|İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
03 Nisan 2021 13:55
|Meteoroloji Müdürlüğünün önemi: Çamaşır asan dahi hava durumunu soruyor
03 Nisan 2021 12:15
|Mühendis Kızlar Projesi'yle 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı
03 Nisan 2021 12:08
|Mahkemeye gidemeyenler için 'evde adalet hizmeti' kolaylık sağlıyor
03 Nisan 2021 11:29