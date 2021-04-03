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MASAK yasa dışı bahisle mücadeleyi yoğunlaştırdı

MASAK Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu.
 03 Nisan 2021 15:58
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MASAK yasa dışı bahisle mücadeleyi yoğunlaştırdı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının bilişim sistemleri vasıtasıyla oynatılan yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçen yıl adli makamlarca 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyma kararı verildi.

AA muhabirinin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma ve inceleme görevlerini yürüten MASAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu rakam "bugüne kadarki en yüksek seviye" olarak kayıtlara geçti. Kurula ulaşan suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

Şüpheli işlem bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para veya elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler arasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen adli araştırma talepleri de önemli bir yer tuttu. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 adli araştırma talebinin yüzde 91,6'sı FETÖ/PDY ile bağlantılı, irtibatlı veya iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi veya şirketlerle ilgili oldu.

Suçla mücadeleye katkı

MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bu analizler sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı, 6 bin 941 rapor veya bilgi notu hazırlandı.

Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında konuyla ilgili inceleme/denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında önceki yıllardan da devreden dosyalarla birlikte toplam 190 inceleme dosyasından 46'sı sonuçlandırıldı. Yapılan analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçuyla ilgili olarak 187 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü

Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla mücadele kapsamında ise toplam 188 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve 1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 172 adet analiz raporu, 62 adet suçtan elde edilen değer raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Toplam tutarı yaklaşık 185 milyon lira olan illegal bahis oynatma eylemlerine yönelik 1710 işlem, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü süreyle ertelendi.

Adli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyma kararı verildi.
Anadolu Ajansı
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