1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mobil oyunlara rağbet artıyor

Akıllı telefonlar markalar için gelir kapısı olmayı sürdürürken ankete katılanların yüzde 76'sı Ramazan alışverişini yaparken akıllı telefonlarını kullanacağını, yüzde 66'sı ise uygulama içinden alışveriş yapacağını kaydetti.
 03 Nisan 2021 16:07
+Aa- Yazdır
Mobil oyunlara rağbet artıyor

AA muhabirinin AdColony'nin 1160 kişiyle yaptığı Ramazan Ayı Alışveriş Tercihleri Araştırması 2021'den derlediği verilere göre, Ramazan döneminde en lezzetli yemekleri yapmak ve bitiminde bayrama en güzel hediyeleri almak için dijital platform kullanımları artmaya başladı.

Türkiye özelinde gerçekleştirilen ankete katılımcıların yaşı 16 ile 75 arasında değişirken, ortalama yaş aralığı 25 ile 44 arasında.

Katılımcıların yüzde 87'sinin Ramazan ayını kutlayacağını belirttiği ankette elde edilen veriler, Türkiye özelinde mobilizasyon çağında gelinen seviyeyi de gözler önüne serdi.

Akıllı telefonlarda harcanan süre her geçen gün artarken, katılımcıların yüzde 48'i Ramazan ayında akıllı telefonlarında diğer zamanlara göre daha fazla vakit geçireceklerini ve yüzde 72'si akıllı telefonlarını en çok gün içinde kullanacaklarını belirtiyor.

Mobil oyunlara rağbet artıyor

Akıllı telefonların markalar için bir gelir kapısı olmayı sürdürürken, katılımcıların yüzde 76'sı Ramazan alışverişini yaparken akıllı telefonlarını kullanacağını, yüzde 66'sı ise Ramazan için alışveriş yaparken uygulama içinden alışveriş yapacağını kaydetti.

Ankete göre, Ramazan ayında mobil oyunlar ise daha da eğlenceli hale geliyor.

Salgın ile birlikte evde geçirilen sürenin artmasıyla "en eğlenceli kurtarıcı" olan mobil oyunlar Ramazan ayında da popülerliğini arttırmaya devam edecek gibi görünüyor. Ankete katılan mobil kullanıcıların yüzde 66'sı Ramazan ayında her zamankinden daha fazla mobil oyun oynadıklarını belirtiyor.

Salgın nedeniyle online teslimat seçeneğinin kullanımındaki artış Ramazan ayında da şaşırtmayan sonuçlar ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 77'si Ramazan alışverişlerinde eve teslimat seçeneklerini kullanacaklarını belirtirken, en çok yüzde 74 ile market, yüzde 52 ile şekerleme ve yüzde 46 ile kıyafet alışverişi yapacaklarını da belirtiyor.

Mobil reklamcılığın yüksek erişimi tüketici davranışlarında etkili oluyor

Katılımcıların yüzde 77'si Ramazan ayında kozmetik harcamalarının arttığını belirtirken, en çok satın aldıkları kozmetiklerin yüzde 59 ile saç bakım ürünleri, yüzde 47 ile parfümler, ve yüzde 46 ile makyaj ve kozmetik ürünleri olduğunu belirtiyor.

Ramazanda yeme içme alışkanlıklarının vazgeçilmezi ev yemekleri ön plana çıkarken, katılımcıların yüzde 92'si evde yemek yapacaklarını ifade ediyor.

Kalite ve fiyatlandırma alışveriş planlarında en önemli öncelikler olarak gözlemlenirken, ankete katılanların yarısı Ramazan ayı için alışveriş yaparken ürün kalitesinin, yüzde 43'ü ise ürün fiyatlandırmasının en önemli faktörler olduğunu belirtiyor.

Mobil reklamcılığın yadsınamaz erişimi tüketicilerin satın alma eğiliminde en önemli faktör olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

Ankete katılanların yüzde 78'i daha önce akıllı telefonları ile doğrudan mobil reklamlar aracılığıyla Ramazan alışverişi yaptıklarını ve yüzde 66'sı ürün kendileri için uygunsa bir ürün veya hizmet satın almayı düşüneceklerini belirtiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat arttı
01 Nisan 2021 19:11		 Siber saldırı sonrası 'tüm şifrelerinizi değiştirin' uyarısı
30 Mart 2021 18:37
Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için yatırım
29 Mart 2021 21:37		 Sosyal medyada bırakılan 'dijital ayak izlerine' dikkat!
29 Mart 2021 19:27
BiP'in dünya çapında indirilme sayısı, 76 milyonu geçti
27 Mart 2021 15:41		 Yemeksepeti siber saldırıya uğradı: Kullanıcı bilgileri çalındı!
27 Mart 2021 15:32
Twitter'ın ilk paylaşımını Türk asıllı iş insanı satın aldı!
25 Mart 2021 23:18		 İnternetten gıda alışverişi yapanlara uyarı: Taklit-tağşiş zirvede
24 Mart 2021 18:19
Clubhouse'un Android uygulaması ne zaman gelecek?
23 Mart 2021 22:31		 Google: Android telefonlardaki çökme sorunu çözüldü
23 Mart 2021 22:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:05 - İstanbul'da deniz çekildi, görenler tedirginlik yaşadı17:03 - İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu16:59 - CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye16:57 - Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisine polis baskını16:56 - Pyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi16:54 - Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar
16:52 - Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor16:49 - Bilim insanları: Aşılar mutasyonlara karşı etkisiz kalabilir16:47 - 'Sprey aşının kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'16:45 - Uluslararası maske dolandırıcılığına suç duyurusu16:44 - SoloTürk hayranı Safa'ya hastanede ağlatan sürpriz16:28 - Bakan Akar: Yunanistan provokatif eylemlere devam ediyor
16:25 - Tematik denetimlerde 149 bin 815 iş yeri kontrol edildi16:07 - Mobil oyunlara rağbet artıyor16:00 - Emniyet GYUD sözlü sınavında bir çok adaya düşük puan verildi15:59 - Havacılık şirketleri martta yatırımcısına kazandırdı15:58 - MASAK yasa dışı bahisle mücadeleyi yoğunlaştırdı
15:52 - Yurt dışı tedarik sıkıntısı Türkiye'yi lokomotif sahibi yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çok sevememek 1
kıl testere 1
obruk 1
en sevdiğim yemek 1
kakofoni 1
Videolu yemek tarifleri 3
durum vahim 1
Sümerbank pazen ve divitinleri 1
Giriş gelişme sonuç 3
toonme 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam