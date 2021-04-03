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Uluslararası maske dolandırıcılığına suç duyurusu

Slovenya'da kurulu bir şirket, Mersin'deki dış ticaret firması aracılığıyla, İzmir'deki bir firma ile 370 bin euro değerinde 400 bine yakın cerrahi maske için anlaşmaya vardı. Sloven şirket ve Mersin'deki dış ticaret firması, ödemesini yaptıkları maskeler, aradan geçen zamana rağmen teslim edilmeyince suç duyurusunda bulundu. Almanya'da gurbetçilere ait iki firmanın da benzer sorunu yaşadıkları gerekçesi ile aynı firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
 03 Nisan 2021 16:45
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Uluslararası maske dolandırıcılığına suç duyurusu

İzmir merkezli firmanın sahibi E.B., Mersin'deki M.K.'ye ait dış ticaret firması ile iletişime geçerek maske ürettiklerini, yurt dışından maske siparişi alabileceklerini kaydetti. M.K., bir süre sonra kendileriyle irtibata geçen Slovenya'da faaliyet yürüten bir firmanın maske talebini E.B.'ye iletti. Maskeleri istenilen değerlere uygun şekilde üretebileceklerini kaydeden E.B., güven oluşturmak için maske üretim videoları ve ihracat görüntüleri yolladı. Belli bir sürenin ardından iki taraf arasında güven ilişkisi oluştu. M.K., Slovenya'dan 459 bin 728 Euro'luk maske siparişi aldı. Slovenyalı firma ile anlaşılan M.K., hesabına yatırılan 370 bin Euro'nun 365 bin Euro'sunu da E.B.'nin hesabına gönderdi.

SAYIM YALANI

Sipariş alımının üzerinden günler geçmesine rağmen maskeler, Slovenya'ya gönderilmedi. Firma ile iletişime geçen M.K., malın gümrükte olduğu, sayım işleminin yapıldığı ve sayımdan sonra ihracatın tamamlanacağı yanıtını aldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen İzmir'deki firmanın yetkilileri, M.K.'yi oyalamaya devam etti. M.K., yaptığı araştırmada şirketin bir üretim merkezinin bulunmadığını öğrendi. Sorunun çözülmesini isteyen M.K.'ye, bu kez başka firmalardan ürün temin ederek Slovenya'ya göndereceklerini söyleyen E.B. ve ortakları, bunu da yapmadı. Uzun süren görüşmeler sonunda Mersin'deki dış ticaret firması ile Sloven şirket, konuyu yargıya taşıdı.

MAL VARLIKLARI İÇİN TEDBİR TALEP EDİLDİ

İzmir'deki firma sahibi Mustafa Koray O.'nun yanı sıra Cem, T., ağabeyi Necdet T., Erdem B. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddiası ile yapılan suç duyurusunda şüphelilerin mal varlıkları için tedbir talep edildi.

İKİ ALMAN FİRMA DA ŞİKAYETÇİ

Sloven firmanın yaşadığı sorunun bir benzerini Almanya'da kurulu iki gurbetçiye ait şirketin de yaşadığı anlaşıldı. Almanya'da kurulu iki ayrı firma da cerrahi maske satın almak üzere İzmir'deki yetkilileri ile temasa geçti. Firmalardan biri 15 bin, diğeri 22.800 Euro'luk ön ödemeyi gönderdi. Ancak, ön ödemeye rağmen satışı kararlaştırılan ürünler Almanya'ya gönderilmedi. İki Alman firmasının yetkilileri de suç duyurusunda bulundu.

DHA
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