1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor

Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına öngörülüyor.
 03 Nisan 2021 16:52
+Aa- Yazdır
Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden, zamanla İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 5 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar
03 Nisan 2021 16:54		 'Sprey aşının kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'
03 Nisan 2021 16:47
SoloTürk hayranı Safa'ya hastanede ağlatan sürpriz
03 Nisan 2021 16:44		 Köyünde orman oluşturmak için 7 yılda 10 bin fidan dikti
03 Nisan 2021 15:47
E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat!
03 Nisan 2021 15:25		 Gebelere tarama testlerini ruhsatlı merkezlerde yaptırmaları uyarısı
03 Nisan 2021 14:45
Milli Parklar paylaştı... Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası
03 Nisan 2021 12:12		 Akar ve TSK komuta kademesi geceyi Şırnak'ta geçirdi
03 Nisan 2021 12:07
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
03 Nisan 2021 11:52		 'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir'
03 Nisan 2021 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:05 - İstanbul'da deniz çekildi, görenler tedirginlik yaşadı17:03 - İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu16:59 - CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye16:57 - Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisine polis baskını16:56 - Pyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi16:54 - Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar
16:52 - Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor16:49 - Bilim insanları: Aşılar mutasyonlara karşı etkisiz kalabilir16:47 - 'Sprey aşının kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'16:45 - Uluslararası maske dolandırıcılığına suç duyurusu16:44 - SoloTürk hayranı Safa'ya hastanede ağlatan sürpriz16:28 - Bakan Akar: Yunanistan provokatif eylemlere devam ediyor
16:25 - Tematik denetimlerde 149 bin 815 iş yeri kontrol edildi16:07 - Mobil oyunlara rağbet artıyor16:00 - Emniyet GYUD sözlü sınavında bir çok adaya düşük puan verildi15:59 - Havacılık şirketleri martta yatırımcısına kazandırdı15:58 - MASAK yasa dışı bahisle mücadeleyi yoğunlaştırdı
15:52 - Yurt dışı tedarik sıkıntısı Türkiye'yi lokomotif sahibi yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tırnak içinde söylüyorum 1
çocukluk oyunları 2
muazzez ersoy 2
Zülkarneyn 1
virüs öldüren robot 1
kakofoni 1
Misafirhane yalnızlığı 1
deve tabanı 1
Emekli olmak 1
Kodeks 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam