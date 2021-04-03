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Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar

Aksaray'da, 9 ay önce altınlarını satıp, kooperatif kuran 7 kadın girişimci, kısa sürede ortak sayısını 15'e çıkardı. Kadın girişimciler, 2 ay önce faaliyete geçirdikleri atölyede pantolon ve minder dikerek, kendileriyle birlikte 40 kişiye istihdam sağladı. Siparişlere yetişemediklerini belirten Kooperatif Başkanı Nevin Aydın, ''İstanbul'da 2 büyük firmayla görüşüp iş sözleşmeleri yaptık. 3 katlı 150 metrekarelik atölyemizde günlük 1000 kadın pantolonu ile 1500 minder imal ediyoruz'' dedi.
 03 Nisan 2021 16:54
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Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar

Kentte yaşayan 7 kadın girişimci, kendi iş yerlerini kurmak için altınlarını satarak, 'Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi' adı altında kooperatif kurdu. Kısa sürede ortak sayısını 15'e çıkaran kadın girişimciler, 3 katlı 150 metrekarelik alanda tekstil atölyelerini oluştururken, pantolon ve minder üretimine başladı.

Kooperatif Başkanı Nevin Aydın, üretime 2 ay önce başladıklarını hatırlatarak, ''Biz 7 kadın ortak olarak 9 ay önce kooperatif kurduk. Kooperatifimiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu sırada ortak sayımız 15'e çıktı. Biz burada kadınlar olarak, küçük sermayelerimiz bir araya getirdik. Bunu, gurur duyarak söylüyorum. Evdeki birikimleri bilezik ve çeyrek altınlarımızı satıp kooperatifimizi oluşturduk. İstanbul'da 2 büyük firmayla görüşüp iş sözleşmeleri yaptık. 3 katlı 150 metrekarelik atölyemizde günde 1000 kadın pantolonu ile 1500 minder imal ediyoruz'' dedi.

'TÜM KAPILAR AÇILDI'

İstanbul'a iş görüşmesine gidip, kadın girişimci kooperatifi olduklarını söylediklerinde herkesin yakından ilgilendiğini belirten Aydın, ''Anadolu'dan İstanbul'a gidip kadın girişim ve üretim kooperatifi olduğumuzu söyleyince bize tüm kapılar açıldı. Bunun yanında kendi tesisatını bizim atölyeye kurarak destek olan kişiler de oldu. 2 ay önce üretime başladık. Şu an atölyemizde 15 kadın ortakla birlikte İŞKUR'un desteğiyle 10'u erkek 25 işçiye istihdam sağlamış olduk. Arkadaşlarımızdan bazıları kız meslek lisesi giyim bölümü mezunudur. Bunun yanında genç ve bu işin okulunu okumuş, moda tasarımcımız da var. Burada el ele verip, iyi bir ekip oluşturarak hem çizim ve tasarımlar yapıyoruz hem de dikiyoruz'' diye konuştu.

'GÜÇLÜ KADINLAR, MUTLU YARINLAR'

'Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar' sloganıyla kooperatif kurmak için yola çıktıklarını dile getiren Nevin Aydın, ''Türk toplumunda kadının güçlü olması gerekiyor. Aksaray'da ve Türkiye genelinde kooperatif işinde örnek oluruz, diye yola çıktık. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Daha güzel projelere imza atacağız ve kadınlar olarak daha güçlü olacağımız inancı içindeyiz ve gün geçtikçe kadınlar olarak güçleniyoruz'' dedi.

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu Hatice Sunamak da ''Biz 7 kadınla başladığımız bu işte, 40 kişiye ulaşmayı başardık. Aldığımız siparişler sonrası yoğun çalışıyoruz. Biz bu işte daha yolun başındayız. Buraya hep beraber tırnaklarımızla kazıyarak, bir araya gelip, güzel işler başardık" diye konuştu.

DHA
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