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CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a, gizli kamera kaydıyla şantajda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
 03 Nisan 2021 16:59
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CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün kapalı oturumda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar getirildi. Duruşmada taraf avukatları dışında izleyici alınmadı. Mahkeme, tutuklu sanıklar sanıklar Aynur D.E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B'nin imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP'li Özgür Karabat'ın o dönem Çekmeköy Meclis Üyesi olan Aynur D.E ile bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradığı iddia edilmişti. Sanık Aynur D.E. ve yine partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B'nin arasında bulunduğu 4 sanığın, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptığı öne sürülmüştü. Görüntüleri milletvekiline gönderen sanıkların önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantaja boyun eğmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL istedikleri iddia edilmişti. Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine sanıklar yakalanan sanıklar Aynur D.E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B. 24 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmışlardı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda 4 sanık hakkında "Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Zincirleme şekilde şantaj" suçlarından dava açılmıştı.

DHA
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