İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu
|03 Nisan 2021 17:03
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçla ulaşım imkanının bulunmadığı dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, toprağın yaklaşık 2 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede inceleme yaptı. Çalışmalar sonunda, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik tespit edildi, bölge koruma altına alındı.
Sarmaşık motifleriyle süslenmiş eserin üstündeki, mozaiği "kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığına" ilişkin yazı dikkati çekti.
Mozaikler, çalışmaların ardından müzeye götürülecek. Manastır için de ayrı bir çalışma yapılacak.
"Ulaşması çok zor bir bölge"
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, bölgenin tescilli alan olduğunu söyledi.
Jandarmanın bölgede kaçak kazı yapanları yakaladığını ve kendilerine de bilgi verdiğini anlatan Keser, "Burası dağlık bir bölge ve ulaşması çok zor. Jandarmanın ihbarı üzerine uzmanlarımızla alana geldik. Taban mozaiklerini tespit ettik. Burası manastır olarak kullanılmış ve bazilikası var." diye konuştu.
Eserin arkeolojik açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Keser, buradaki işlemlerin ardından mozaikleri müzeye taşıyacaklarını dile getirdi.
Manastırın 4. yüzyıl ila 14. yüzyılda kullanıldığını tahmin ettiklerini anlatan Keser, "Burada bulunan mozaikler arkeolojik açıdan çok değerli. Patika yollardan traktörle gelinebilecek bir noktada yer alıyor. Bu bir evrensel kültür varlığı ve nadir rastlanan bir eser. Korumasını sağlayıp gerekli yazışmaları yaptıktan sonra taban mozaiğini alıp müzeye taşıyacağız. Gösterdikleri hassasiyet için güvenlik güçlerine çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Hünkar Keser, uzmanların bölgede daha detaylı inceleme başlatacağını sözlerine ekledi.
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