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Kaymakam Yılmaz Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaymakamlık görevini yaparken dün akşam Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde ölü olarak bulunan Kaymakam Yılmaz Kurt bugün memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
 03 Nisan 2021 17:43
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren Kaymakamlık görevini yürüten Yılmaz Kurt'a (45), mesai saatinin ardından uzun süre haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyalini takip eden ekipler, Didim'in Akbük mahallesinde bulunan bir ormanlık alan içerisinde sinyalin sabit olduğunu tespit etti. Araçta inceleme yapan ekipler, Kaymakam Yılmaz Kurt'un kafasından tek el ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve üç çocuk babası olan Kaymakam Kurt'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde getirildi. Kaymakam Kurt için ilçedeki Taşkıran mahallesindeki Merkez Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, babası Hakkı Kurt, yakınları ve ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kaymakam Kurt, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Vali Ustaoğlu: "Yılmaz kardeşimiz hepimizi derinden üzen bir olayla hayata veda etti"

Kaymakam Kurt'un cenaze namazında bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Yılmaz Kurt'un herkesi üzen bir olayla hayata veda ettiğini belirterek, "Bugün burada hepimizi derinden üzen Aydın kaymakamımızı son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Mesleğinde 20 yılını aşan bu kıymetli kardeşimiz ülkemizin farklı yerlerinde bu millete bu vatana görevlerde bulunmuştur. İnşallah Rabbim onun görev yaptığı yerlerde devletin şefkatini, devletin merhametini en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaştırırken yapmış olduğu iyiliklerle mükafatlandırır. Allah mekanını cennet etsin geride kalan sevenlerine, eşine, kardeşine, arkadaşlarına, yavrularına sağlık sıhhat versin sabırlar versin. Kolay değil hepimizi üzdü ama yapacak bir şey yok. 'Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz' diyor yüce Yaradan. Yılmaz kardeşimiz hepimizi derinden üzen bir olayla hayata veda etti. Ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

19.17'de cep telefonundan mesaj atıp helallik istedi

Çevresi tarafından sakin kişiliği ile bilinen Kaymakam Kurt'un görev yaptığı Kuyacak'a yaklaşık 185 km uzaktaki Akbük'te cesedinin bulunmasının şüphe uyandırması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılırken, Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölmeden önce sevdiklerine cep telefonu ile mesaj atarak helallik istediği ortaya çıktı. Trabzon'un Çaykara ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinden önce Giresun'un Eynesil ilçesinde 4 yıl kaymakamlık yapan Yılmaz Kurt'un, intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Kaymakam Kurt'un ölmeden önce Trabzon ve Giresun'un Eynesil ilçesindeki dostlarına saat 19.17'de cep telefonundan mesaj atıp helallik istediği ortaya çıktı. Kurt'un mesajında "Haklarınızı helal edersiniz inşallah" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yılmaz Kurt kimdir?

Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon-Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 17 Eylül 2018 tarihinde Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanarak göreve başlamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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