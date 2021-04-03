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Kısıtlama gününde İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'da havanın güneşli olması nedeniyle yoğun bir kalabalık pandemi kurallarını yok sayarak Salacak Sahili'nde toplandı. Bazı kişiler sosyal mesafe kuralına uymayarak banklarda otururken, bazılarının da maskesiz olduğu görüldü. Yoğunluk havadan görüntülendi.
 03 Nisan 2021 17:46
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İstanbul'da havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasında Kız Kulesi Sahili'nde toplandı. Bazı kişiler salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturanlar da vardı. Birçok kişinin maske taktığı görülürken, bazılarının maskesiz olması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin yanı sıra bazı insanlar manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Öte yandan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı

Korona virüs vakalarının artmasıyla beraber Cumartesi günü yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Kısıtlamaya rağmen çıkan vatandaşlar, nedeniyle eski günlerini aratmayan Kumkapı Sahili'nde oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlamanın yeniden uygulandığı Cumartesi gününde Fatih'teki kalabalık pes dedirtti. Kumkapı Sahilinde kısıtlama yokmuşçasına gezen, çoğu yabancı uyruklu kişilerin kısıtlamaya uymamalarının yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gözlendi.

Soruları cevapsız bıraktılar

Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi dondurma yiyerek denizi izledi. Bazı vatandaşlar müzik açıp sahilde dans ederken, bazıları tüfekle balonlara ateş etti. Kısıtlama günü neden sokağa çıktıkları sorulan vatandaşlar, soruyu cevapsız bıraktılar. Sıcak havanın da etkisiyle eski günlerini aratmayan sahildeki kalabalık, havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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