Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.
|03 Nisan 2021 19:02
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Sağlık Bakanlığı 3 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.483 olarak açıklandı.
Test sayısı 39 milyon 319 bin 795'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 445 bin 052, vefat sayısı 32 bin 078, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.
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