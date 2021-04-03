1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batı Karadeniz yolundaki alternatif yol yarın ulaşıma açılacak

Heyelana bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif oluşturulan yolda yarından itibaren ulaşım sağlanacak.
 03 Nisan 2021 18:33
+Aa- Yazdır
Batı Karadeniz yolundaki alternatif yol yarın ulaşıma açılacak

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif yol oluşturmak için asfaltlama çalışması yürütülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay'ın bölgede Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Servis yolunda asfaltlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, yolun yarın akşam saatlerinde ulaşıma açılacağı kaydedildi.

Jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermezken, İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
03 Nisan 2021 19:59		 Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
03 Nisan 2021 18:45
İstanbul'da deniz çekildi, görenler tedirginlik yaşadı
03 Nisan 2021 17:05		 İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu
03 Nisan 2021 17:03
Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız
02 Nisan 2021 22:54		 Taksim'deki manzara, kısıtlama sonrası da değişmedi
02 Nisan 2021 22:09
Yeni araçlar hizmete girdi: İlk testi Vali yaptı
02 Nisan 2021 21:47		 Koronalı adam bankaya maaşını çekmeye geldi, savunması pes dedirtti
02 Nisan 2021 21:14
O ilde mahkeme kararına rağmen ekmekte gram da fiyatta arttı
02 Nisan 2021 19:24		 İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
02 Nisan 2021 18:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli19:54 - Dönmez: Ertuğrul Gazi, bu ay karasularımıza giriş yapacak19:29 - Facebook çalışanlarının yazışmalarında ortaya çıktı!19:09 - Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı19:02 - Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti18:45 - Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
18:36 - Kovid-19'a yakalanan Asliye Ceza Hakimi yaşamını yitirdi18:33 - Batı Karadeniz yolundaki alternatif yol yarın ulaşıma açılacak18:32 - Milyarderlerin serveti salgın sırasında 4 trilyon dolar arttı17:46 - Kısıtlama gününde İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk17:43 - Kaymakam Yılmaz Kurt, son yolculuğuna uğurlandı17:05 - İstanbul'da deniz çekildi, görenler tedirginlik yaşadı
17:03 - İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu16:59 - CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye16:57 - Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisine polis baskını16:56 - Pyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi16:54 - Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar
16:52 - Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat!
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıl testere 1
obruk 2
Emekli olmak 3
episode 1
aynı şarkıyı dinlemek 4
kedi videolarının çok izlenmesi 1
bilmeden oldu 1
ayastefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı 1
enginar 1
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 10
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam