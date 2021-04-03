1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Sınırlarından geçen yolun ayırdığı Yozgat'ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinde, farklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkati çekiyor.
 03 Nisan 2021 18:45
+Aa- Yazdır
Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli iller" arasında bulunan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, "yüksek riskli iller" arasındaki Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ise kısıtlamaya gidilmedi.

İç içe geçmiş şekilde yaşam sürdürülen komşu ilçelerden Çiçekdağı'da vatandaşlar sokakta gezebilirken, birkaç adım ötesindeki Yerköy'de ise kısıtlama nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor.

Çiçekdağı'da yaşayan Mehmet Sarı, iki ilçe arasındaki farklı tedbirlerin çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben ve arkadaşlarım burada oturmaktayız. Kırşehir koronavirüs haritasında turuncu renkte. Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Kazım Canpolat ise kendilerinin kısıtlamadan etkilenmediklerini ama birkaç adım mesafede olan Yerköy'de ikamet eden akrabalarının sokağa çıkamadığını belirtti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
03 Nisan 2021 19:59		 Batı Karadeniz yolundaki alternatif yol yarın ulaşıma açılacak
03 Nisan 2021 18:33
İstanbul'da deniz çekildi, görenler tedirginlik yaşadı
03 Nisan 2021 17:05		 İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu
03 Nisan 2021 17:03
Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız
02 Nisan 2021 22:54		 Taksim'deki manzara, kısıtlama sonrası da değişmedi
02 Nisan 2021 22:09
Yeni araçlar hizmete girdi: İlk testi Vali yaptı
02 Nisan 2021 21:47		 Koronalı adam bankaya maaşını çekmeye geldi, savunması pes dedirtti
02 Nisan 2021 21:14
O ilde mahkeme kararına rağmen ekmekte gram da fiyatta arttı
02 Nisan 2021 19:24		 İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
02 Nisan 2021 18:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli19:54 - Dönmez: Ertuğrul Gazi, bu ay karasularımıza giriş yapacak19:29 - Facebook çalışanlarının yazışmalarında ortaya çıktı!19:09 - Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı19:02 - Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti18:45 - Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
18:36 - Kovid-19'a yakalanan Asliye Ceza Hakimi yaşamını yitirdi18:33 - Batı Karadeniz yolundaki alternatif yol yarın ulaşıma açılacak18:32 - Milyarderlerin serveti salgın sırasında 4 trilyon dolar arttı17:46 - Kısıtlama gününde İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk17:43 - Kaymakam Yılmaz Kurt, son yolculuğuna uğurlandı17:05 - İstanbul'da deniz çekildi, görenler tedirginlik yaşadı
17:03 - İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu16:59 - CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye16:57 - Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisine polis baskını16:56 - Pyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi16:54 - Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar
16:52 - Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat!
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
Şentop masaya yumruğunu vurmuş
Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
manyetik rezonans 1
uyandırma servisi 3
togg 1
muazzez ersoy 2
toonme 1
karbon ayak izi 2
Kanlı noel 1
reji 1
sars-cov-2 vuı 20212/01 1
tırnak içinde söylüyorum 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam