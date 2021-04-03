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Facebook çalışanlarının yazışmalarında ortaya çıktı!

Son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilmeye devam ederken, Facebook çalışanlarının, devlet destekli Çinli kuruluşların Müslüman etnik azınlığı müreffeh gösteren reklamlardan rahatsız olduğu belirtildi.
 03 Nisan 2021 19:29
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Facebook çalışanlarının yazışmalarında ortaya çıktı!

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook çalışanlarının, devlet destekli Çinli kuruluşların, site üzerinden yayınladığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman etnik azınlığı müreffeh gösteren reklamlardan rahatsız olduğu belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin, Facebook çalışanlarına dayandırdığı haberinde, çalışanların, kendi iç yazışma ve toplantılarında, Çinli kuruluşların Facebook'u devlet propagandasına alet etmesinden endişe duyduklarını dile getirdiği kaydedildi. Haberde, Facebook'un, çalışanlarının endişelerine göre harekete geçip geçmeyeceğine karar vermediği belirtildi.

Platformda paylaşılan söz konusu bazı reklam ve yayınların, Sincan'daki Müslüman azınlığın hayatlarının iyileştiği ve bölge ile ilgili iddiaların Batılı ülkelerin Çin'i istikrarsızlaştırmaya yönelik komplosu olduğu şeklindeki video içeriklerinden oluştuğu kaydedildi.

REKLAM GELİRLERİ 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Haberde, Çin hükümeti ile Facebook'un 2009'dan bu yana birbirlerine sınırlama getirdikleri ancak buna rağmen Facebook'un Çin'deki dijital reklam gelirlerinin yıllık 5 milyar doların üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Facebook, en son 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilgisayar korsanlarının, ülke dışında yaşayan Uygur kökenli aktivistler, gazeteciler ve muhalifler hakkında casusluk yapmak için sahte hesaplar üzerinden, siber saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İlgili sahte hesapları kaldıran Facebook, söz konusu siber saldırıların sorumlusu olarak direk Çin hükümetini suçlamasa da ilgili bilgisayar korsanlarının "iyi kaynaklara sahip ve ısrarlı bir operasyon özellikleri taşıdığını" belirterek muhtemel devlet desteğine işaret etmişti.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ TARTIŞMALI KAMPLAR

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.
Anadolu Ajansı
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