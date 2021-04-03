Dönmez: Ertuğrul Gazi, bu ay karasularımıza giriş yapacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'nin, bu ay içerisinde Türk karasularına giriş yapacağını duyurdu.
|03 Nisan 2021 19:54
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
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